Журнал "Фокус" презентовал ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных украинцев"

19 декабря в отеле Premier Palace журнал Фокус представил рейтинг "100 самых влиятельных украинцев".

Событие собрало фигурантов рейтинга, в числе которых представители власти, политики, бизнесмены, общественные деятели и медийные персоны. На вечере присутствовали партнеры и друзья издания, а также представители ведущих СМИ Украины.

Мероприятие провёл телеведущий Олег Панюта. Открыл презентацию ТОП 100 и рассказал об особенностях рейтинга этого года главный редактор журнала Фокус Евгений Гордейчик.

Специальными музыкальными гостями презентации стали пианист-виртуоз Евгений Хмара и участница талант-шоу "Х-фактор" и "Голос страны" Марта Адамчук.

Фокус благодарит партнёров мероприятия: компанию LG Electronics, отель Premier Palace Hotel, компанию HP, ТМ Givenchy, бренд одежды Weill, компанию STUDY.UA, алкогольных партнеров – игристое вино Latinium и ТМ Jack Daniel's.

Евгений Гордейчик, главный редактор журнала Фокус

Богдан Бондаренко - политический эксперт, Юлия Бондаренко - руководитель представительства "Лаборатория Иннотек Интернасьеналь" в Украине, Ирина Верещук - народный депутат

Телеведущий Андрей Ковальский с супругой

Владимир Фесенко, политолог

Телеведущие Ярослав Куц и Олег Панюта

Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман

Ирина Верещук, участница рейтинга, народный депутат

Марта Адамчук, специальная гостья вечера

Евгений Хмара, украинский композитор, пианист-виртуоз

Ирина Дюденко и Вячеслав Дюденко

Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко – Вице премьер-министр Украины (2014-2016)

Ирина Данилевская, основатель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week

Юлия Андреева (Фокус) и Олег Панюта, телеведущий

Михаил Багинский, шеф-редактор focus.ua

Ирина Журавская, телеведущая

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Ирина Ульянинская, Дарья Орел, Анастасия Генсицкая, компания LG Electronics

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Екатерина Ракова, компания Укрзализныця

Ярослав Гуменюк, Ольга Гаврилюк компания Eldorado

Елена Помаз компания "АвтоКапитал", Виталий Данилюк, Тойота Центр Киев "Автосамит на Столичном"

Дарья Лототская, Виктория Мурована, B&H film distribution

Екатерина Ворушилина, Study.UA

Катерина Смолева, Катерина Рудешко, Weill

Татьяна Атаджанова, МФК Gulliver

Давид Хаджишвили, Orbi Group

Анастасия Кунделько, Givenchy

Виолетта Скодорова, РА "Медиа Пресс"

Татьяна Собченко, коммерческий директор журнала Фокус и Метелкин Виктор Сергеевич, Инфокон

Ирина Ратушная, телеведущая

Партнер вечера: французький бренд Weill

Елена Филонова

Алевтина Белецкая, пресс-секретарь Группы компаний "Фокстрот"

Команда Фокуса: Юлия Хилько, Юлия Андреева, Татьяна Собченко, Татьяна Потапенко, Леся Бедренко

Подарки гостям от партнера вечера Givenchy