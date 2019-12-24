На время праздников в центре Киева появится 897 дополнительных мест для парковки

На это время запрещающие стоянку знаки будут закрыты черными чехлами

С 24 декабря по 7 января в центре Киева появятся дополнительные места для парковки. На этот период приостанавливается действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена". Об этом сообщил Центр организации дорожного движения КГГА.

Автомобили можно будет оставить на участках, где обычно это запрещено:

ул. Большая Житомирская (от. ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);

ул. Михайловская;

ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал);

ул. Стрелецкая;

ул. Золотоворотская;

пер. Рыльский;

пер. Георгиевский;

ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара);

ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);

ул. Прорезная;

ул. Бориса Гринченко;

пер. Тараса Шевченко;

ул. Софиевская;

ул. Аллы Тарасовой;

пер. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской);

ул. Малая Житомирская;

ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик в дома №4 по ул. Трехсвятительской);

ул. Костельная;

ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пер. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

Таким образом возле Софиевской площади, где будут проходить массовые гуляния, будет 897 дополнительных мест для парковки.

Как ранее сообщал Фокус: