С 1 января монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время, – Гончарук

Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября

Кабинет министров Украины отменяет временные ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги", – рассказал Гончарук.

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По его словам, ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.

Ранее Гончарук сообщал, что Кабмин не намерен сокращать размер субсидий в этом году, а также в течение отопительного сезона.

Как ранее сообщал Фокус:

1 марта в Украине стартовала выплата наличными деньгами субсидий.

12 марта началась выплата субсидий тем, кто не являлся пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.