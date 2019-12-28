Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, ранен военный

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

Шесть обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Три обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. С ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с украинской стороны нет.

Как ранее сообщал Фокус:

На Донбассе 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

25 декабря боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, бойцы ВСУ не пострадали.