В Киеве наградили лучших работодателей 2019 года

В ТОП-10 попали Британский Совет в Украине, LUSH Украина, GfK Ukraine, Info Sapiens, EY, Данон Украина, Shell Retail Ukraine, European Business Association, Ашан Ритейл Украина и HUB 4.0

В столице презентовали результаты ежегодного рейтинга «Украинского индекса корпоративного равенства-2019». Во время мероприятия названы лучшие работодатели страны. В ТОП-10 попали Британский Совет в Украине, LUSH Украина, GfK Ukraine, Info Sapiens, EY, Данон Украина, Shell Retail Ukraine, European Business Association, Ашан Ритейл Украина и HUB 4.0. Обеспечение равных условий для трудоустройства разнообразных категорий людей оценивалось по трем блокам: гарантирование равных возможностей для женщин, для людей с инвалидностью, а также сотрудников, относящих себя к ЛГБТ-сообществу.

«Разнообразные команды создают лучшие продукты, предлагают более вариативные решения и способствуют росту прибыли компании, — отмечает Тимур Левчук, исполнительный директор ОО «Точка опоры ЮА». — От такого инклюзивного подхода выигрывают не только сотрудники и потребители услуг и продуктов, для которых создаются соответствующие условия, но и владельцы и менеджеры компаний, получающие лояльных клиентов и мотивированную команду. Приятно наблюдать, что такой подход с каждым годом делают все больше украинских компаний. Наша сила — в многообразии».

Всего в Индексе корпоративного равенства в этом году приняли участие 120 компаний, 80 из которых преодолели проходной барьер в 50 баллов и попали в рейтинг. Наивысший балл по блоку обеспечения прав женщин на рабочем месте получили все компании, а пять — наивысшую оценку по двум блоками критериев (три — за обеспечение прав ЛГБТ и две — по блоку обеспечения прав людей с инвалидностью).

Украинский Индекс корпоративной равенства — это ежегодное национальное исследование корпоративных политик, правил и практик частных компаний по поддержке равенства и разнообразия и запрета дискриминации на рабочем месте. Данное исследование — это совместный проект ОО «Точка опоры ЮА», ОО «Социальное действие» и Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины при поддержке Международного фонда «Возрождение».