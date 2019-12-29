Желтый уровень опасности. В большинстве областей будет гололедица, а некоторым повезет со снегом
2019-12-29 10:46:00
Средняя температура воздуха будет варьироваться в пределах от +2 до –3 градусов
В воскресенье, 29 декабря, украинцев просят быть острожными на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
Также в Киеве, в период с 29 по 30 декабря, ожидается гололед на дорогах – I уровень опасности, желтый.
В Укргидрометцентре сообщили, что 29 декабря в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, ночью ожидается умеренный снег, а днем небольшой снег с дождем выпадет в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Синоптики прогнозируют местами налипание мокрого снега.
Температура воздуха в течение суток будет варьироваться пределах от +2 до –3, а в Донецкой и Днепропетровской областях потеплеет до +5 градусов. Холоднее всего будет на высокогорье Карпат, где столбики термометров покажут от 7 до 11 градусов мороза.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.
- А ночь на Святого Николая в Киеве была самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +5,8 градусов.