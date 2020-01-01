В Чернигове трое людей попали в реанимацию с ботулизмом

Состояние пациентов – средней тяжести

Под Новый год в Чернигове зарегистрировано три случая заболевания ботулизмом.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черниговской области.

Отмечается, что 31 декабря прошлого года в реанимацию Черниговской горбольницы №2 госпитализированы трое местных жителей.

Диагноз "ботулизм" установлен клинически, в настоящее время все больные находятся в отделении интенсивной терапии. Состояние пациентов – средней тяжести.

Городская лаборатория должна провести все необходимые исследования для подтверждения диагноза. Что именно стало причиной болезни, пока неизвестно.

Кстати, в прошлом году на Черниговщине было около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

Как сообщал Фокус:

В Украине за пять первых месяцев 2019 года заболели ботулизмом 46 человек, из них трое скончались.

В Кировоградской области в реанимации умер 36-летний житель Маловисковского района, у которого подозревали ботулизм из-за употребления домашних консервированных овощей. Медики в течение пяти дней боролись за жизнь мужчины.