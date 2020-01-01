В Чернигове трое людей попали в реанимацию с ботулизмом
2020-01-01 23:07:18
Состояние пациентов – средней тяжести
Под Новый год в Чернигове зарегистрировано три случая заболевания ботулизмом.
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черниговской области.
Отмечается, что 31 декабря прошлого года в реанимацию Черниговской горбольницы №2 госпитализированы трое местных жителей.
Диагноз "ботулизм" установлен клинически, в настоящее время все больные находятся в отделении интенсивной терапии. Состояние пациентов – средней тяжести.
Городская лаборатория должна провести все необходимые исследования для подтверждения диагноза. Что именно стало причиной болезни, пока неизвестно.
Кстати, в прошлом году на Черниговщине было около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.
Как сообщал Фокус:
- В Украине за пять первых месяцев 2019 года заболели ботулизмом 46 человек, из них трое скончались.
- В Кировоградской области в реанимации умер 36-летний житель Маловисковского района, у которого подозревали ботулизм из-за употребления домашних консервированных овощей. Медики в течение пяти дней боролись за жизнь мужчины.
- В Киевской области в 2019 году было зафиксировано 3 случая заболевания людей ботулизмом, один человек умер.
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