В Киеве 2019 год стал самым теплым за 139 лет

Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла

Среднегодовая температура 2019 года в украинской столице поднялась до +10,6°С, что на 2,9°С превышает климатическую норму и таким образом этот год можно считать рекордным с 1881 года.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 °С и он стал самым теплым за период наблюдений. Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала +15 °С. Но в этом году, а именно 18 декабря она поднялась до +15,2 °С. Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне – 11.

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Холоднее всего было 9 января – -14,4°С, жарко – 13 августа, когда температура в тени достигала ровно +35,0°С.

Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

Кроме того, осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября метеорологи зафиксировали температурные рекорды. В частности, после полудня 6 ноября столбик максимального термометра поднялся до +19,4С, что на 2,4С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного шесть лет назад – в 2013 году. Учитывая высокую дневную температуру воздуха, среднесуточная температура составила +13,5С, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года.

Среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. Синоптики утверждали, что данное значение соответствует температуре конца октября.