Обещал наложить кучу. В Борисполе пограничники задержали буйного неплательщика алиментов

Нарушитель закона закатил скандал и бросился на одного из правоохранителей

Украинские пограничники задержали и обезвредили в аэропорту Борисполь агрессивного неплательщика алиментов, который пытался улететь в Дубай. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что направлявшийся со своей спутницей в Дубай пассажир находится в базе данных по ограничению выезда с территории Украины из-за долга по алиментам.

36-летнего мужчину пригласили в служебное помещение, чтобы сообщить об отказе в пропуске через госграницу. В ответ на это, он закатил скандал и бросился на одного из пограничников.

Пассажир пригрозил "наложить кучу", кричал о потерянных деньгах, а потом и вовсе пообещал много "хорошего" присутствующим. Спутница пыталась успокоить дебошира, но тот так и не угомонился. Правоохранители были вынуждены применить против буйного гражданина силу.

Отмечается, что на сегодняшний день в базах данных пограничников находится около 120 тысяч человек, которым из-за неуплаты алиментов ограничен выезд за страны.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине за год действия закона о защите прав детей более 20 тысяч родителей рассчитались с долгами по алиментам. Это составляет 12% от общего количества.