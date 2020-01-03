В Авдеевке задержали боевика "ДНР"

Мужчина покинул ряды оккупантов и вел скрытный образ жизни

Задержан 39-летний уроженец Авдеевки, который в оккупированном Донецке нес службу у боевиков "ДНР".

Об этом сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.

По словам боевика, летом 2014 года он под влиянием российской пропаганды, переехал жить в оккупированный Донецк и вступил в бандформирование "Оплот". Он с оружием в руках дежурил на блокпосту, а также охранял админздания. Спустя 6 месяцев такой службы он разочаровался в идеях "русского мира" и понял, что местные главари "республики" являются обычными преступниками.

Мужчина покинул ряды оккупантов и вел скрытный образ жизни.

Силовики установили, что все это время бывший боевик жил в оккупированном Донецке, и только в конце декабря 2019 года вернулся в Авдеевку.

Правоохранители открыли против него уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

19 февраля 2018 года пограничники задержали двух участников подразделения боевиков "Оплот".