На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили третий энергоблок

Радиационное состояние на АЭС соответствует норме

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в Николаевской области отключен от энергосети действием автоматической защиты. Об этом сообщается на сайте электростанции.

Отмечается, что отключение произошло в 05:04 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.

На АЭС утверждают, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей к ней территории остаются неизменными и находятся в пределах нормы.

В пресс-службе НАЭК "Энергоатом" также утверждают, что радиационное состояние на АЭС соответствует норме.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – сообщили в Энергоатоме.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году СБУ заблокировала использование некачественного оборудования на Южно-Украинской АЭС, что могло стать причиной техногенной катастрофы. Оперативники спецслужбы установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".