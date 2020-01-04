На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили третий энергоблок
2020-01-04 10:37:52
Радиационное состояние на АЭС соответствует норме
Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в Николаевской области отключен от энергосети действием автоматической защиты. Об этом сообщается на сайте электростанции.
Отмечается, что отключение произошло в 05:04 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.
На АЭС утверждают, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей к ней территории остаются неизменными и находятся в пределах нормы.
В пресс-службе НАЭК "Энергоатом" также утверждают, что радиационное состояние на АЭС соответствует норме.
В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.
"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – сообщили в Энергоатоме.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2018 году СБУ заблокировала использование некачественного оборудования на Южно-Украинской АЭС, что могло стать причиной техногенной катастрофы. Оперативники спецслужбы установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".
- На Южно-Украинской атомной электростанции также занимались "добычей" криптовалюты. В результате размещения компьютерной техники, допущено возможное разглашение сведений о физической защите АЭС, что является государственной тайной.