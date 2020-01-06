Сивохо выступит на телемарафоне "Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса"

Кроме советника секретаря СНБО, в мероприятии, организованном телеканалом 112 и УПЦ МП, примет участие известный своими православными и пророссийскими взглядами музыкант Олег Карамазов

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и рок-музыкант Олег Карамазов (лидер группы "Братья Карамазовы") сегодня утром на киевском железнодорожном вокзале встретили группу детей, проживающих на линии соприкосновения на Донбассе, сообщает 112 Украина.

По информации телеканала, дети "по благословению митрополита Онуфрия" посетят Свято-Покровский Голосеевский монастырь, центры развлечений, театры, музеи, встретятся со своими сверстниками. После чего вместе с родителями поедут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области.

"Мы уверены, что это доброе дело должно стать примером милосердия, доброго и человеческого, символом единства украинского народа, что так важно сегодня", – заявили Сергей Сивохо и Олег Карамазов, сообщает 112 телеканал.

Стоит отметить, что еще в 2015 году Олег Карамазов называл революцию 2014 года "безумной" и заявлял о том, что Украина и Россия — одна большая страна

"Мало кто обидется на меня даже из киевлян, если я скажу, что мы — Русь, мы одна страна большая, мы одна империя, я сейчас говорю не о коротких промежутках времени, а о большом", — говорил музыкант в интервью в Москве.





Завершится телемарафон 8 января сюжетами из киевского Голосеевского монастыря, где состоится Рождественский бал с участием детей – воспитанников монастырского училища и их гостей – детей Донбасса.

Как ранее сообщал Фокус:

21 октября Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Сергей Сивохо заявил, что на занимаемой должности будет в основном заниматься гуманитарной политикой и работой с людьми.