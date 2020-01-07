Украина просела в рейтинге заграничных паспортов
2020-01-07 14:56:00
Страна опустилась на две позиции
По итогам 2019 года Украина потеряла несколько позиций в рейтинге заграничных паспортов. Об этом свидетельствует Индекс паспортов компании Henley & Partners.
Так, Украина опустилась в свежем рейтинге с 41 на 43 место. Стоит подчеркнуть, что украинцы могут посещать без виз 123 страны. За 2019 год страна получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией, но упустила упрощенные поездки в Бенин и Джибути.
На данный момент Украина лидирует в рейтинге среди стран бывшего СССР, которые не входят в состав Евросоюза.
В целом лидерами рейтинга являются Япония и Сингапур, чьи граждане могут без виз посещать 191 и 190 стран соответственно. Немного отстают в списке Южная Корея и Германия с 189 безвизовыми направлениями.
Наихудшим образом обстоят дела в Афганистане, чьи граждане могут без виз посещать всего 26 стран мира.
Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 марта украинцы смогут попасть в Россию только по загранпаспортам. Въехать в Украину с территории России по внутреннему паспорту украинцы по-прежнему смогут беспрепятственно.
- А Германия не будет признавать российские паспорта, выданные на Донбассе. Посол Украины в ФРГ заявил, что о решении вопроса ему лично сообщило руководство немецкого МИД.