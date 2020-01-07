Украина просела в рейтинге заграничных паспортов

Страна опустилась на две позиции

По итогам 2019 года Украина потеряла несколько позиций в рейтинге заграничных паспортов. Об этом свидетельствует Индекс паспортов компании Henley & Partners.

Так, Украина опустилась в свежем рейтинге с 41 на 43 место. Стоит подчеркнуть, что украинцы могут посещать без виз 123 страны. За 2019 год страна получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией, но упустила упрощенные поездки в Бенин и Джибути.

На данный момент Украина лидирует в рейтинге среди стран бывшего СССР, которые не входят в состав Евросоюза.

В целом лидерами рейтинга являются Япония и Сингапур, чьи граждане могут без виз посещать 191 и 190 стран соответственно. Немного отстают в списке Южная Корея и Германия с 189 безвизовыми направлениями.

Наихудшим образом обстоят дела в Афганистане, чьи граждане могут без виз посещать всего 26 стран мира.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Как ранее сообщал Фокус: