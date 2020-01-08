Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора открыл производство

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту авиакатастрофы украиского самолета в Иране.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев", – говорится в сообщении.

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели большого количества людей.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.