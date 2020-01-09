9 января в Украине объявлен день траура

В этот день быть приспущены государственные флаги Украины

Президент Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем ​​траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, в результате которой погибли 11 граждан Украины.

Соответствующий указ он подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой.

В этот день быть приспущены государственные флаги Украины. Отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.

Как ранее сообщал Фокус: