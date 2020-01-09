9 января в Украине объявлен день траура
2020-01-09 07:15:53
В этот день быть приспущены государственные флаги Украины
Президент Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, в результате которой погибли 11 граждан Украины.
Соответствующий указ он подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой.
В этот день быть приспущены государственные флаги Украины. Отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737 рейса PS752 упал неподалеку Тегерана. На борту находились около 180 человек. Никто не выжил.
- МАУ опубликовала список погибших пассажиров рейса PS752 Тегеран – Киев. Большинство погибших – иранцы. В списке 62 несовершеннолетних.
- Факты и версии. Все, что известно о крушении украинского самолета в Иране.
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