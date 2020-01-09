Злоумышленника задержали вместе с взрывчаткой

В Харькове СБУ предотвратила покушение на жизнь одного из боевых экс-командиров разведподразделения батальона ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

За организацией покушения стояли спецслужбы РФ. Для осуществления задуманого они привлекли бывшего нацгвардейца, которому пообещали денежное вознаграждение.

Свое задание бывший служащий НГУ получил прямо в России, во время своего кратковременного выезда из Украины.

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В дальнейшем с ним связывались посредством мобильного мессенджера.

В СБУ говорят, что россияне хотели отомстить экс-командиру за серию успешных операций против боевиков на Донбассе. Среди прочего, под его началом украинские военные уничтожили группу офицеров РФ, один из которых был героем России.

Убить украинского отставного командира планировалось прямо в его доме, с помощью самодельного взрывного устройства. Таким образом, действия диверсанта угрожали жизни многих мирных граждан.

Привести в действие устройство нужно было с помощью радиосигнала из автомобильной сигнализации. Злоумышленника задержали с бомбой уже в доме.

Ввиду опасности транспортировки взрывчатки, ее уничтожили на месте, прямо под домом.

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