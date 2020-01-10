"Местные власти" не давали разрешения на снос монумента

В аннексированном Крыму в одном из парков Евпатории неизвестные снесли памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 10 января.

Отмечается, что "местные власти" начали проверку, так как не давали разрешения на снос монумента.

"После этого (проверки, – ред.) дадим расширенный комментарий, но юридически никакого памятника там не существует", – заявил "глава администрации города" Роман Тихончук.

Монумент был расположен в парке имени Ивана Франко и представлял собой мини-копию неосуществленного проекта Дворца Советов – здания в Москве со скульптурой Ленина на вершине.

Как уточняют Новости Крыма, строения и сооружения парка имени Франко находятся в неудовлетворительном, а часть – в аварийном состоянии, в связи с чем подлежат списанию путем сноса.

Кроме того, так называемая "горадминистрация" назвала территорию парка запущенной, а памятник – заброшенным. В 2016 году там началась реализация инвестпроекта по созданию парка развлечений.

Как ранее сообщал Фокус:

В Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.

В прошлом году в Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покровы Божьей Матери на постаменте, где раньше стоял Ленин.

Горсовет Семеновского района Черниговской области через электронный аукцион продали бронзовый памятник Ленину весом 2,5 тонны.