Злоумышленники украли и уничтожили экспонаты

В Одессе за выходные ограбили музей "Пороховая башня", который находится в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщил директор музея Артем Погосенко в Facebook.

"Все разбросали и для чего-то разбили окно. Спасибо ГУНП, провели все необходимые следственные действия. Даже собака с полицией приходила. Будем надеяться, что этих любителей старины задержат", – пишет он.

На следующий день сообщил о том, что музей ограбили второй раз.

"Они вернулись. Сломаны две витрины. Опять украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране", – заявил Погосенко.

Как ранее сообщал Фокус:

У народного депутата на парковке в Киеве разбили стекло в автомобиле и украли сумку.