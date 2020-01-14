Под угрозой оказались хозяйственная деятельность и проживание людей

В Очакове (Николаевская область) обвалилась часть берега и образовалась большая трещина. Об этом сообщает пресс-служба Очаковского городского совета.

Отмечается, что из-за инцидента под угрозой оказались хозяйственная деятельность и проживание людей.

Очевидцы говорят, что оползень произошел около 15 батареи и артиллерийской воинской части. За несколько дней заборы воинской части были отделены от прибрежной зоны почти полукилометровой трещиной. Общая площадь сдвига составляет около пяти гектаров, пишет Укринформ.

Местные жители переживают, что вскоре обвал может только увеличиваться, пишет Очаков.net.

Местные депутаты рассмотрели данную проблему на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия решила обратиться в компетентные органы для обследования оползневых территорий, а также профессиональной оценки последствий оползня.

Как ранее писал Фокус:

14 июля 2019 года в районе пансионата "Борей" в Одессе произошел оползень.

В Татарбунарском районе Одесской области в конце июля из-за боевых стрельб для граждан на 2 дня закрывали некоторые популярные пляжи.