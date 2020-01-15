Ресторан NOT ONLY FISH отмечает свой первый День Рождения

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30 января в 20:00 состоится празднование Дня Рождения ресторана NOT ONLY FISH.

Проект представлен международным холдингом Bulldozer Group, который обрел мировую славу среди ценителей ресторанного искусства благодаря успешным проектам в Гонконге, Дубае, Майами и множестве других городов и стран. Среди проектов холдинга такие известные рестораны как: Queen Kiev, Shanghay Mi, ICHU, Gaia и другие.

Ведущая вечера - Катя Осадчая, одна из самых известных телеведущих Украины. Миллионы телезрителей полюбили ее благодаря программе "Светская жизнь". Медиадива, журналистка и модель – она дважды вошла в рейтинг самых влиятельных женщин Украины.

Музыкальную атмосферу вечера задаст –группа "Fly Project" -которая несомненно является одной из самых успешных танцевальных групп стран Европы. Свою международную узнаваемость артисты получили благодаря синглам: Musica, Back in my Life, Toca Toca, Mandala, а чуть позже исполнители получили несколько золотых дисков и стали победителями премии "Прорыв Года".

MENU. Мотивы пан-азиатской и современной перуанской кухонь от шеф-повара Александра Алфимова, который осваивал тонкости гастрономии в Гонконге у самых известных шефов с безупречным кулинарным стилем.

COCKTAILS. Коктейльная карта ресторана NOT ONLY FISH – это особенные миксы и необычные ингредиенты. Украинский шеф-бартрендер Андрей Сорокин презентует собственное видение напитков, благодаря использованию особых секретных ингредиентов и сохранению естественной природы вкуса.

Ничего лишнего, только еда, танцы, Ты и NOT ONLY FISH

Где: ул, Большая Васильковская, 94

Когда: 30 января в 20:00

Дополнительная информация: +380988882204, Facebook