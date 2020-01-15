Коммунальщики устилают два слоя дорожного покрытия

Движение по улице Антоновича вблизи Ocean Plaza в Киеве планируют восстановить к полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

"На улице Антоновича начали асфальтировать место повреждения теплосети. Работа по ликвидации прорыва теплосети не останавливается ни на минуту. Часть поврежденного трубопровода уже заменили", – сказано в сообщении.

Коммунальщики устилают два слоя дорожного покрытия.

"На месте повреждения теплосети работают специалисты КП ДЭУ Голосеевского района. Сразу же после замены тепломагистрали начали восстановление покрытия проезжей части: сделали песчано-щебеночную подушку и начали асфальтирование. Дорожники устилают 2 слоя покрытия, используют высококачественный полимерасфальтобетон. Восстановить движение по улице Антоновича планируют до полуночи", – сообщили в "Киевавтодоре".

Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Как ранее писал Фокус:

Вечером 13 января в Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza.

В результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza количество пострадавших составляет девять человек.