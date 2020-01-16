Советник премьера Юрий Голик показал, какие дороги будут отремонтированы в 2020 году

В 2020 году правительство планирует отремонтировать 4 000 км автомобильных трасс государственного, местного и территориального значения

Кабинет министров утвердил стратегию ремонта автомобильных дорог на текущий год. Объем финансирования ремонтных работ больше, чем за весь прошлый год, сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"На сегодняшнем заседании Кабмина (15 января, - ред.) утвержден перечень дорог Укравтодора, которые будут ремонтироваться в этом году. Это только первый источник финансирования дорог Укравтодора, будут еще два, над которыми работаем прямо сейчас. Уже в этом первом "транше" объем финансирования больше, чем за весь прошлый год", - подчеркнул Голик.

Правительство поставило амбициозную цель отремонтировать 4 000 км автомобильных трасс государственного, местного и территориального значения. В Дорожном фонде на 2020 год заложено более 66 млрд гривен, из которых 31,5 млрд – это бюджетные средства, еще 20,5 млрд – средства от международных организаций.

Голик отдельно поздравил Днепропетровскую область.

"После нескольких лет, когда Укравтодор область не замечал и финансировал ее по остаточному принципу, в этом году уже есть финансирование на ремонт следующих дорог: Объездная Днепра, Днепр – Решетиловка, Днепр – Никополь, Днепр - Кривой Рог и Кропивницкий - Кривой Рог", – рассказал он.

По словам советника главы правительства, это далеко не весь объем работ, который планируют выполнить в текущем году.

"Будет еще больше. Техническая и процедурная работа над каждой дорогой уже идет полным ходом", - заверил он.

Напомним, ранее на этой неделе глава Луганской ОГА Сергей Гайдай публично высказал благодарность премьер-министру Алексею Гончаруку, советнику премьера Юрию Голику и главе Укравтодора Александру Кубракову за рекордные 3 млрд гривен, выделенные на ремонт дорог Луганщины.