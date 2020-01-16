Юноши до 20 лет не попадут под весенний призыв, – министр обороны

Исключние – добровольная служба

Юноши 18 и 19 лет не будут подпадать под весенний призыв этого года.

Об этом заявил минстр обороны Андрей Загороднюк в Telegram.

“На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ. Возраст призыва с 18 лет четко прописан в Законе и он никогда не менялся. И, собственно, указ президента подписан в рамках существующего закона”, – сообщил министр.

По его словам, во время весеннего призыва в апреле повестки получат мужчины от 20 лет.

"Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет”, – сказал Загороднюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов в 2020 году.

Отметим, что призыв в армию с 20 лет был введен с 2015 года. Тогда же возраст призыва повысили до 27 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Министерства обороны Андрей Загороднюк ранее заявил, что Украина идет к тому, чтобы полностью отменить обязательный призыв в армию.

Он также заявил, что оборонное ведомство разрабатывает новую концепцию территориальной обороны страны.