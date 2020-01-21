Степан Черновецкий: "На чем строилась испанская история – загадка"

В июле 2016 года СМИ облетела новость: Степана Черновецкого, известного бизнесмена и сына экс-мэра Киева, задержала испанская полиция. Спустя три года ситуация разрешилась: испанские власти закрыли дело против Степана Черновецкого. Подробности испанской истории мы узнали у самого Степана Черновецкого, который продолжает жить и работать в Украине. В эксклюзивном интервью он рассказал, как отразились события в Испании на его бизнесе и репутации, ждет ли он компенсации от испанских властей и какие направления в экономике считает наиболее перспективными.

СМИ сообщили, что ваше дело в Испании закрыто. Сколько длилось расследование? На чем строилось обвинение?

— Да, действительно дело закрыто. Строго говоря, это было даже не дело, а так называемое предварительное расследование.

С момента моего задержания в 2016 году прошло чуть больше трех лет, а само расследование, насколько мне известно, длится с конца 2014 года.

Обвинения не было, а вот на чем строилась вся эта история – загадка. Ничего конкретного, одни подозрения. Столько шума, столько проблем, наверное, и денег много бюджетных потратили, а основано все на домыслах. Испанских адвокатов эта ситуация удивляет меньше, чем меня, видимо, они к такому привыкли, ведь мой случай далеко не уникален.

Испанские правоохранители обвиняли вас в отмывании денег, также сообщалось, что дом, в котором вас задержали, приобретен на средства, полученные криминальным путем. На чем основывались эти обвинения?

— Это хороший пример того, как подошла к делу полиция в Испании. Во-первых, этот дом я арендовал, у меня нет и не было своего дома в Испании, во-вторых, речь идет об инвестициях в бизнес, в-третьих, все деньги имеют законное происхождение. Насколько я понимаю, когда меня задерживали, суд не владел информацией, что я продал банк за сотни миллионов долларов. Я знаю об этом деле три с половиной года, само оно длится еще дольше, а следствие не озвучило никаких даже предположений, какими такими якобы криминальными путями были получены средства для инвестиций в Испанию. Я серьезно, это не шутка. Собственно, все предварительное следствие и было построено на такого рода "основаниях". И закончилось все вполне закономерно: дело закрыто. Только система очень медленная и следствие упорно отказывалось признавать свои ошибки, поэтому все заняло так много времени.

Каким именно бизнесом вы занимались в Испании?

— Я сам не занимался. Мой холдинг вложил деньги в партнерский проект ресторана в Барселоне, а также купил один земельный участок.

Ваши адвокаты заявляли о преследованиях. Кто, на ваш взгляд, мог организовать эти преследования и почему преследовали именно вас?

— Это не совсем так. Ни я, ни мои адвокаты не говорили, что меня преследуют. Я считаю, что есть определенное предубеждение в отношении людей из постсоветского пространства, тем более с определенным уровнем состояния. В Испании, по крайней мере в Каталонии, это чувствуется и в обычной жизни, и в бизнесе. Думаю, что правоохранительные органы Испании играют на этом.

В день моего задержания информацию о нем и фото задержания слили в СМИ, те моментально растиражировали, видимо, чтобы создать ажиотаж, построенный на стереотипах. Хотя, повторюсь, на самом деле это было всего лишь предварительным расследованием.

Как это дело отразилось на вашей жизни: деловой репутации, отношениях с партнерами, друзьями, семьей?

— На испанском бизнесе отразилось сильно. Его "убили" действиями самих испанцев, арестами активов. Многие люди потеряли работу, часть компенсаций в связи с их увольнениями ляжет на испанский бюджет, и в этом целиком и полностью вина испанских органов.

На прочий бизнес эта ситуация повлияла меньше. Стало больше вопросов со стороны отделов комплаенс-контроля, но вопросы эти задают люди, которые привыкли работать с фактами и документами, а не со слухами и домыслами. Это некритично, хотя и отбирает больше времени, сил и денег.

Но есть проекты, которые из-за этого не развивались или развивались медленнее, чем хотелось, были трудности с получением финансирования от международных институтов. Я сейчас о больших инфраструктурных проектах говорю. И все это из-за решений и действий нескольких чиновников.

Отношения с друзьям и партнерами не изменились, все меня хорошо знают и понимают, что эта история, мягко говоря, большое недоразумение.

Относительно репутации вы лучше меня должны знать. К сожалению, похоже, что ни медиа, ни публике не очень интересны новости без скандалов, интриг, расследований, даже если они с самыми настоящими фактами.

А в отношении семьи вопрос очень болезненный для меня. Мне будет тяжело простить то, что пришлось пережить моей жене и детям, особенно в день задержания. Люди с автоматами, в масках врываются в дом, где все спят, не пускают никого к детям. Сам я могу многое стерпеть, но что касается семьи, не стоило им себя так вести, особенно когда для этого не было ни юридических оснований, ни практической необходимости.

Что вы имеете в виду, говоря "не было необходимости"?

— Ну, возможно, вы смотрели видео этой так называемой операции. Они утверждают, что долго следили за мной. Если следили, то точно знали, как я живу, с кем и что нет нужды так врываться в дом, где кроме спящей семьи и нескольких человек персонала никого больше не было.

Да если бы меня просто вызвали в полицию или в суд, то я бы пришел, ответил на все вопросы, мне скрывать нечего, у меня все законно и честно. Это, кстати, по итогу в своем решении о закрытии дела суд и написал. Чтобы вы понимали, за все это время следствие по своей инициативе не задало мне ни единого вопроса, не взяло ни одного пояснения, я все делал по собственной инициативе.

Будете ли добиваться от испанской стороны компенсации материального и морального ущерба, ну или хотя бы извинений?

— Если честно, я не верю, что будут извинения, учитывая, как ведут себя эти люди.

По поводу компенсации еще подумаем, работаем над этим.

В дальнейшем вы планируете возвращаться в Испанию или будете продолжать заниматься бизнесом в Украине?

— Так я все время жил и продолжаю жить в Украине со своей семьей, и бизнес свой я веду здесь.

Я ведь не жил постоянно в Испании, я туда лишь ездил, часть времени там проводила семья, дети. Я ездил и езжу в Испанию, как езжу и в другие страны. Я был освобожден после задержания достаточно быстро, без всяких условий, еще какое-то время после этого оставался в Барселоне с семьей, пока продолжались каникулы.

Испания хорошая страна, с богатейшей историей и культурой, футбол опять же отличный (смеется), Барселона – отличный город.

Но что-то идет не так, мне кажется, что система движется в неправильном направлении. Я повторюсь: как выяснилось, мой случай далеко не уникален. Таких ситуаций много: богатых или относительно богатых иностранцев арестовывали на месяцы, в итоге дела разваливались, их отпускали, а за это время их бизнесы в Испании разрушались. Им ничего другого не оставалось, как уезжать. Возможно, это система такой сигнал посылает: "мы вам не рады".

Я тут на интересную информацию наткнулся, что Испания стала европейским лидером по количеству инвестиционных споров. Если не ошибаюсь, по статистике ООН они уже обогнали Венесуэлу, а там постоянный кризис. Мировой банк только за последний год зарегистрировал пять или шесть исков международных инвесторов, а это тревожный сигнал о состоянии инвестиционного климата страны.

Насколько эта история заставила вас пересмотреть свои жизненные планы?

— Не столько пересмотреть, сколько еще раз в чем-то убедиться. Во-первых, если за тобой правда, то бороться всегда легче. Во-вторых, не надо обязательно искать счастья на чужбине. Украина – хорошая страна для жизни и для работы, я в нее очень верю.

Какие направления бизнеса вы сегодня развиваете и почему? Какие из своих проектов вы считаете наиболее успешными?

— Мой фонд продолжает инвестировать в ІT в Украине и мире. Эта отрасль очень перспективная, а Украина, я это часто говорю и пишу, имеет просто невероятный потенциал. Из портфеля фонда могу особо выделить Zakaz.ua и Kray Technologies. Я думаю, первый проект вы знаете, а второй – это производство дронов для сельского хозяйства. Насколько я знаю, Министерство цифровой трансформации отобрало наших ребят для участия в глобальной конференции в Штатах.

Из проектов недвижимости могу отметить "Комфорт Таун", бизнес центры 101 Tower и IQ в Киеве. Все эти проекты высокого класса.

Также всерьез рассматриваю инфраструктурные проекты в образовании и здравоохранении, это инвестиции в будущее. А если есть еще длинное финансирование, то это может быть и бизнесом. Новые современные технические вузы. Благодаря таким проектам Украина как образовательный хаб может выйти на новый уровень.

Как бы вы охарактеризовали сегодняшний инвестиционный климат в Украине по сравнению с Европой?

— Я бы описал разницу несколькими простыми словами: "ресурсы и возможности".

ІT-сектор растет не просто так. Подготовка у наших специалистов хорошая, а уровень зарплат пока ниже, чем в США и Западной Европе. Накопленный опыт приводит к росту количества и качества стартапов.

И я вижу по компаниям, которые заходят в Украину и арендуют офисы, по профилю их деятельности, что инвесторы это очень хорошо понимают.

Горячая тема сейчас – земельная реформа. Это правильная инициатива, и она должна дать толчок к развитию не только агросектора, но и всех связанных отраслей.

В недвижимости ставки доходности выше. Девелопмент для иностранных инвесторов все еще может быть слишком рискованным, а вот покупка готовой коммерческой недвижимости может быть хорошим вариантом.

Это все создает большие возможности по сравнению с более устоявшимися рынками.