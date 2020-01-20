Украина весной может запретить въезд авто на приднестровских номерах

Но официального решения пока еще нет – оно находится "в процессе разработки"

Украина может запретить въезд на свою территорию автомобилей на приднестровских номерах.

Об этом пишет молдавское издание Newsmaker, ссылаясь на премьера Молдовы Иона Кику.

Запрет может вступить в силу с 1 апреля 2020 года.

В этой связи, по словам Кику, специалисты из молдавских госорганов уже в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если Украина все же наложит запрет на въезд.

Дело в том, что в непризнанном Приднестровье живет много граждан Молдовы и ранее Кишинев уже разрешил им получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны.

Тем не менее, еще не все граждане перешли на на такие номера.

Посольство Украины в Молдове поспешило сообщить, что официально решение по въезду таких авто еще не принято, но оно находится "в процессе разработки".

"Этот вопрос обсуждается на уровне правительства Украины. Официального уведомления мы пока не получали", – добавили в посольстве.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле прошлого года в тогдашнем МинВОТ заявляли, что думают над новыми санкциями против Молдавского металлургического завода, который расположен в Приднестровье.