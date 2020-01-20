Сотрудник УГО застрелился в Центризбиркоме в Киеве

Мотивы его решения пока неизвестны

Сотрудник Управления госохраны застрелился в здании ЦИК в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Военнослужащий был 1995 года рождения. Свел счеты с жизнью он сегодня в 18:20.

Его мотивы пока неизвестны. Работник УГО выстрелил из табельного пистолета Макарова себе в голову.

Открыто производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как ранее сообщал Фокус:

В городе Сквира (Киевская область), 21-летний полицейский, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.