Будівництво ЖК "Синергія Сіті" відновлено

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16 січня 2020 року суд зняв арешт з земельних ділянок, де ведеться будівництво ЖК "Синергія Сіті".

Нагадаємо, що восени 2019 року відбулася презентація нового ЖК "Синергія Сіті" у Київській області в концепції "місто в місті". Через кілька днів після презентації, в деяких ЗМІ почала з’являтися недостовірна та маніпулятивна інформація щодо законності будівництва житлового комплексу та надійності забудовника. Враховуючи безпідставність подібних закидів, на офіційному сайті БГ "Синергія" було розміщено спростування, де забудовник оприлюднив дозвільні документи на будівництво та дав відповідь на усі гострі запитання. З текстом спростування можна ознайомитись тут.

А вже за кілька тижнів, з преси, стало відомо, що слідчий суддя Ірпінського міського суду наклала арешт на земельні ділянки, де ведеться будівництво ЖК "Синергія Сіті". Арешт вказаних земель заблокував будівництво житлового комплексу "Синергія Сіті" та розпочате будівництво школи Синергія.

Представниками забудовника одразу була подана апеляція щодо зняття арешту.

Після низки судових засідань, 16 січня 2020 року, Печерський районний суд Києва, всесторонньо розглянувши питання щодо доцільності та правомірності накладення арешту на ділянки, де ведеться будівництво ЖК "Синергія Сіті", врахувавши аргументи представників БГ "Синергія" щодо цільового призначення земельних ділянок, прийняв рішення зняти арешт з земельних ділянок, чим визнав законність будівництва житлового комплексу "Синергія Сіті".

В БГ "Синергія" впевнені, що відповідне рішення суду, щодо зняття арешту з земельних ділянок, де ведеться будівництво ЖК "Синергія Сіті", покладе край всім спекуляціям навколо даного об’єкту нерухомості, та ще раз підтверджує законність зведення ЖК "Синергія Сіті" та статус високої надійності забудовника.

Дякуємо інвесторам за підтримку та витримку. Ми продовжуємо будівництво ЖК "Синергія Сіті" та вже незабаром поділимося оновленим фотозвітом.