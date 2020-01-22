Дубилет рассказал о планах борьбы с нелегальным алкоголем

Государство введет "электронные акцизные марки"

Кабинет министров планирует в скором времени запустить "электронные акцизные марки", которые не требуют дополнительных затрат для бизнеса и государства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

По его словам, правительство планирует наносить штрих-код на обычные акцизные марки, которые считываются обычными устройствами. Это позволит бороться с "черным рынком" алкоголя в Украине, который ежегодно наносит убытки для госбюджета.

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"Эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки", – рассказал министр.

Такая система позволит создать мобильное приложение или чат-бот, которое будет использоваться налоговой службой и гражданами для проверки подлинности акцизов.

Как ранее сообщал Фокус:

На Львовщине правоохранители разоблачили цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, деятельность которого организовали трое жителей Радеховского района.