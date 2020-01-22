Прощание с Мининым и Пожарским – в Киеве объявлено о новых переименованиях

Эти предложения нужно еще рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета и утвердить

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления поддержала новые названия ряда столичных топонимов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Соответствующее общественное обсуждение проходило на сайте КГГА с 19 марта по 19 мая 2019 года.

Планируют переименовать улицы:

Александра Бойченко в Анатолия Соловьяненко в Днепровском районе;

Курнатовского в Остафия Дашкевича в Днепровском и Деснянском районах;

Сормовскую в Исмаила Гаспринского в Дарницком районе;

Пожарского в Дмитрия Багалия в Днепровском районе;

Минина в Александра Лазаревского в Днепровском районе;

Московскую в Григория Гуляницкого в Соломенском и Голосеевском районах;

Костюка в Профессора Эйхельмана в Святошинском районе;

Молодогвардейскую в Владимира Сикевича в Соломенском районе;

Цулукидзе в Натальи Забилы в Шевченковском районе;

Павленко в Кристины Сушко в Святошинском районе;

Проектная в Олеся Бердника в в Святошинском районе;

Петра Заломова в Феофила Яновского в Соломенском районе.

Переулок Павленко в Святошинском районе предложено переименовать в Молчуновский.

Также в Шевченковском районе может появиться переулок, который будет носить имя британца Гарета Джонса, который был одним из первых западных корреспондентов, рассказавших миру о Голодоморе (сейчас это переулок Проектный).

Площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе может стать площадью Сергея Набоки.

Также комиссия поддержала новые названия для некоторых зеленых зон:

сквер в Шевченковском районе на углу улиц Зоологической и Дегтяревской может стать Мюнхенским;

сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе – имени Муслима Магомаева;

парк имени Николая Островского в Соломенском районе предлагают переименовать в Николая Зерова.

Эти предложения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета и утвердить.

Как ранее сообщал Фокус: