Кабмин инициирует выплаты компенсаций за долги по зарплатам и пенсиям
2020-01-24 12:56:31
Законопроект будет представлен в парламент
Кабмин инициирует организацию выплат компенсаций гражданам в случае задержек государственных выплат.
Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Правительство инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент", – написал Гончарук.
По словам премьер-министра, для устранения коррупционных рисков в законопроекте установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация.
Речь идет о пенсиях или ежемесячном пожизненном денежном содержании; социальных выплатах; стипендии; заработной плате (денежном обеспечении); сумме индексации денежных доходов граждан.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.
- Пенсионный фонд Украины внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн.