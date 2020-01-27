L'Oréal Україна та Sector X запускають індустріальний трек BeautyТech

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Підтримуючи розвиток технологій в індустрії краси та інноваційного потенціалу в Україні, підтверджуючи прагнення L'Oréal бути №1 BeautyTech компанією, L'Oréal Україна та Sector X Acceleration Hub анонсують запуск індустріального треку BeautyTech для підтримки стартапів в інноваційному парку UNIT.City.

Ініціатива направлена на підтримку стартапів, які працюватимуть в акселераційному хабі в рамках індустріальних треків, певних бізнес-напрямків, та покликана допомагати стартапам будувати та розвивати бізнес через акселерацію світового рівня та тісну співпрацю з бізнесом.

Стартапи отримають покрокову акселераційну програму, розроблену на основі кращих світових практик, можливість регулярно переймати експертизу та отримувати зворотний зв'язок про продукт від представників L'Oréal, а також лекції, воркшопи від українських та міжнародних експертів. Окрім наставництва, стартапи отримають 2 місця на команду в інноваційному парку UNIT.City та можливість залучити додаткові інвестиції.

Щоб стати резидентами акселераційного хабу та почати акселераційну програму необхідно подати заяву на платформі https://ua.sectorx.city/hub. Після попереднього відбору, команди будуть запрошені до роботи у хаб. У разі успішної акселерації (сукупність певних факторів), команда і лідер світового ринку сфери краси отримають потенційну можливість запустити пілот. Дедлай подачі заявок у перший набір: 31 січня 2020 року.

"Ми з нетерпінням чекаємо на початок роботи акселеряційного хабу. Як лідер галузі індустрії краси, ми в захваті від розширення можливостей для покоління підприємців. Разом ми створимо потужну інноваційну синергію для задоволення різноманітних потреб споживачів у сфері краси. У 2017 році Группа L'Oréal глобально запустила акселераційну програму BeautyTech у партнерстві із Station F, найбільшим стартап-кампусом у світі, розташованим у Парижі. Ми раді, що програма підтримки стартапів буде реалізована і в Україні", - зазначає Директор L'Oréal Україна, Марк Савчук.

L'Oréal Україна - один із лідерів на ринку косметики та парфумерії (№1 Косметична Група у cвіті). Філіал в Україні був створений у 2004 р. Станом на 2019 р. в Україні працює понад 250 працівників та 86 тис. працівників працюють у різних філіалах компанії у всьому світі. Компанія представлена (має філіали) у 150 країнах світу та володіє портфоліо з 36 взаємодоповнюючих брендів. В Україні функціонує 4 департаменти – Департамент Продукції Масового Попиту, Продукції Люкс, Департамент Професійних Продуктів та Департамент Активної Косметики. Веб-сайт: http://www.loreal.ua/

Sector X Acceleration Hub - простір, де стартапи проходять акселераційну програму у форматі самоосвіти. Стартапи отримують програму, карту прогресу для роботи, корпорацію-партнера, а також консультації з менторами та експертами, воркшопи і 2 робочих місця на 1 команду в інноваційному парку UNIT.City. Веб-сайт: https://sectorx.city/

UNIT.City - перший інноваційний парк в Україні. Місце, де створюється екосистема та інфраструктура для розвитку бізнесу в сфері високих технологій та креативних індустрій. Веб-сайт: https://unit.city/

Station F - це найбільший стартап-кампус у світі, відкритий у червні 2017 року у центрі Парижу та заснований Ксав'є Нілом. Маючи понад 30 стартап-програм, 35 державних адміністрацій, 40 венчурних фондів, 4 офіси для менторства та 600 заходів на рік, Station F пропонує всі найкращі ресурси та знання, щоб допомогати підприємцям розвивати свій бізнес. Веб-сайт: https://stationf.co/