Советник премьера Юрий Голик: ГАСИ блокирует строительство стратегической трассы

Инспекция не дает разрешение на начало строительных работ на трассе Днепр-Решетиловка

Государственная архитектурно-строительная инспекция саботирует планы масштабного ремонта дорог в Украине. ГАСИ не выдает разрешения на начало строительных работ на ключевых трассах, заявил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Он продемонстрировал документ, в котором инспекция не дает разрешение на начало строительных работ на трассе Днепр-Решетиловка.

"Это уже шестой или седьмой отказ ГАСИ по этому участку трассы. Запятые в документах уже менялись. Уточняющие документы предоставлялись. Изменения в один из нормативных документов Минрегиона были внесены, чтобы убрать устаревшие подходы. Но нет. ГАСИ упорно продолжает гнуть свою линию", - комментирует Голик.

Он напомнил, что премьер-министр назвал строительство этой трассы приоритетом №1. Выступая на презентации "Дороги UA 2020", Алексей Гончарук заявил:

"С 1 марта, в зависимости от погодных условий, мы начинаем беспрецедентный ремонт дорог по всей стране. И мы должны быть готовы к максимально раннему началу сезона. Со стороны органов государственной власти все процедуры, все бумаги и проекты нужно оформить и завершить до этого момента, чтобы загрузить все мощности бизнеса".

Гончарук также пообещал принять жесткие кадровые решения в случае, если ГАСИ будет и дальше "морочить голову".

"Единственный выход приведения в чувство очередной инспекции - это изменение порядка ее работы. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, сводящий суть подобных процедур к банальному уведомлению ГАСИ, а не получению у нее разрешения. Ранее, для одной из отраслей так уже было сделано - эффект поразительный", - отметил он.

Напомним, накануне премьер-министр Алексей Гончарук, глава Укравтодора Александр Кубраков и министр инфраструктуры Владислав Криклий представили программу правительства "Сшить страну", которая предусматривает строительство более 6 000 км дорог по всей Украине.