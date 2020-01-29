Двух россиян будут судить за покушение на жизнь украинского разведчика

Покушение провалилось, так как бомба взорвалась во время ее закладки под автомобиль

Служба безопасности Украины завершила расследование попытки покушения на офицера украинской разведки, которое произошло 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Покушение провалилось, так как бомба взорвалась во время ее закладки под автомобиль. Диверсант, закладывавший взрывное устройство, получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Еще один диверсант был серьезно ранен, из-за взрыва ему оторвало кисть руки. Он был задержан на месте. Позже в СБУ сообщили, что этим диверсантом был гражданин России Алексей Комаричев, руководитель российской ДРГ, заброшенной в Украину для убийства украинских офицеров разведки.

По версии следствия, преступление было организовано сотрудниками спецслужб России. Непосредственными исполнителями являются двое граждан РФ, которые проникли на территорию Украины, используя поддельные паспорта Кыргызстана. Отмечается, что оба они бывшие сотрудники правоохранительных органов РФ.

Всего по делу о покушении на офицера украинской разведки были задержаны семь человек. Среди них как члены ДРГ , так и лица, помогавшие им.

Обвиняемых будут судить по ч.3 ст. 15 ч.3 ст.258 (покушение на теракт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.4 ст.358 (использование поддельных паспортов) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт передадут в суд после того, как его изучат подозреваемые и их адвокаты.

"В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу", – заявили в Офисе генпрокурора.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева в результате взрыва автомобиля пострадал один человек.

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва автомобиля.