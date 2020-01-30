Ювелірний дім Орінго: про відповідальність, срібне мистецтво, мрії та любов до книжок

Позиция

Ювелірний дім "Орінго" — це сімейна справа, заснована Оленою та Антоном Масловими. Цього року срібний бренд святкуватиме перший ювілей — 10 років чесної праці, щоденної відповідальності за кожну прикрасу та невпинного розвитку ювелірної творчості в Україні. Розповідаємо про харківський бренд напередодні Міжнародного дня ювеліра.

Дещо про історію

До ювелірного бізнесу Олена Маслова прийшла на початку двотисячних, заснувавши підприємство "Арізона-Харків". Спершу продажі були гуртовими, а для цього прикраси намагалися робити універсальними та звичними. Щоб відповідати за якість, у всі технічні тонкощі Олена вникала сама. З часом робити одні й ті ж моделі стало занадто нудно, а працювати без зворотнього відгуку — безглуздо… Так почали втілюватися перші особисті ескізи прикрас, а у 2010 році з гуртового виробництва виросло роздрібне, бренд "Орінго". Антон, син Олени, вирішив відкрити інтернет-магазин прикрас, і виявилося, що всі зачекалися саме на таке срібло — чесне, якісне і небанальне. Адже майстри тут вручну працюють зі стерлінговим сріблом і різноманітним камінням, у тому числі натуральним. Усі моделі повинні бути зручними, надійними й безпечними. Наприклад, якщо це сережки, то потрібно правильно вирахувати центр ваги, довжину гарпуна і ще безліч нюансів.

Кожну прикрасу вигадано й зроблено в Україні, тут немає жодних підробок, копій чи закордонної продукції. Прикраси обов’язково проходять державний пробірний контроль. Цей грунтовний підхід помножено на неймовірне бажання творити справжнє ювелірне мистецтво, сповнювати прикраси красою і значенням. Таке ставлення до роботи не лишилося без уваги: роботу "Орінго" оцінив легендарний бренд Swarovski Gemstones. Відтоді оригінальні українські прикраси доповнює бездоганне австрійське каміння. З 2017 року "Орінго" є офіційним брендинг-партнером Swarovski та лишається єдиним в Україні, що водночас співпрацює з цирконіями та топазами від австрійців. Прикраси Олени Маслової у 2018 та 2019 роках увійшли до трендбуків Swarovski Gem Visions.

Коло мрійників і друзів

Позитивна енергетика команди "Орінго" позначається на кожній прикрасі. І з часом у бренда зібралося коло відданих поціновувачів. На сайті є форум, де можна обмінюватися фото й відгуками, а також щоденно оновлюється стрічка ювелірних новин. Самі Маслови також постійно на зв’язку: Олена веде особистий блог на сайті, а Антон — у соцмережах. З часом "Орінго" з інтернет-магазину перетворився на місце, де щиро раді кожному. "З перших днів нам пощастило зустріти цікавих та вимогливих клієнтів, що поставили нам високий щабель. Тепер ці люди і багато інших, що з’явилися пізніше — наші друзі, а побудова стосунків бренда з клієнтом для нас нічим не відрізняється від вибудовування дружби", — говорить Антон.

Насправді, українському бізнесу невластива така увага з боку власників, але "Орінго" в усьому мало схожий на типовий ювелірний бізнес. Наприклад, замість того, щоб диктувати ювелірну моду і нав’язувати тренди, "Орінго" пішов іншим шляхом — творити прикраси, що досі існували лише в людській уяві. І заснував конкурс "Срібна Мрія", куди може надіслати ескіз прикраси будь-який аматор — подібних проектів немає не лише в Україні, а й у Європі. Переможці отримують прикраси за мотивами власних мрій у подарунок, а їхні імена вказуються в каталозі. Прикраси ж лишаються доступними до замовлення. Конкурс 2013 року поклав початок щорічній традиції, яку тут не порушили жодного разу, навіть у найскладніші періоди. А невдовзі готовий запуститися аж восьмий сезон!

Колекція "Екслібрис"

Ще одна визначна риса ювелірного дому — любов до читання. Щире захоплення книжковими світами надихнуло Олену Маслову на створення проекту "Екслібрис". Засновники говорять: "Ми довго стримували себе від того, щоб втілювати книги в сріблі, але почавши з одної прикраси, уже не могли зупинитися. Зараз в "Орінго" є окрема колекція "Екслібрис", що підкорює серця орінгівців по всьому світу".

Почалася колекція з каблучки "Это шляпа?" за мотивами оповідання "Маленький принц". Особливість каблучки в тому, що зовні це проста лаконічна прикраса, що вдало впишеться у будь-який стиль, але сутність її, як і у творі Екзюпері, прихована від чужих очей. Це каблучка-нагадування про те, що лише серце добре бачить… Зараз у колекції безліч прикрас-вражень від творчості Керрола, Бредбері, Фіцжеральда, Пратчетта й інших майстрів слова. У лютому шанувальників літератури, застиглої у сріблі, чекає цікава прем’єра: "Орінго" разом з письменницею Дарою Корній випустить серію прикрас за мотивами її "Чарівних істот українського міфу". А це означає, що бренд цікавиться й сучасною українською літературою.

"У нас мимоволі вийшла власна реальність, де головне правило — взаємоповага — робить усіх ближчими", — говорять Олена та Антон. І справді, "Орінго" вже не просто бренд, а чарівне місце, де серед буденності можна зарядитися теплом і добром. А на згадку забрати з собою срібний талісман — прикрасу, сповнену глибокого сенсу. Щоб обов’язково повернутися сюди ще раз.