Екорух всеукраїнського масштабу: як великі компанії можуть впливати на поліпшення навколишнього середовища

Позиция

Коли одна людина вирішує піклуватися про екологію, це, безумовно, добре. Але якщо питання екології починає хвилювати великі компанії, то масштаб добрих справ збільшується в геометричній прогресії.

Діяльність компаній у сфері КСВ може викликати багато позитивних змін. Яскравий тому приклад — українська мережа магазинів техніки та електроніки Eldorado. На рахунку компанії — не один соціальний проект, і частина з них спрямована на турботу про навколишнє середовище.

Пластик, який розкладається

Компанія Eldorado заявила, що з лютого 2020 року в її магазинах з’являться біопакети, які цілком замінять існуючі пластикові пакети в найближчі три місяці.

Особливість цих пакетів у тому, що на етапі виробництва в загальну масу поліетилену вводиться 1% спеціальної домішки D2W. Завдяки цьому процес окислення відбувається набагато швидше. Якщо звичайному пакету потрібно близько сотні років для повного розкладання, то біопакети з D2W розкладаються через три роки! При цьому оксо-біорозкладний пакет цілком безпечний для контакту з харчовими продуктами, а всі його параметри та властивості нічим не поступаються звичайному пластиковому пакету. Домішку D2W успішно застосовують у 60 країнах.

Земля без батарейок

Збір і перероблення використаних батарейок залишається не надто розвиненим еконапрямом в Україні. Причина — у збитковості перероблення. В результаті у нашій країні лише 1% всіх батарейок переробляється, решта безконтрольно викидається. Проте одна викинута батарейка здатна забруднити 16 кв. м землі!

Саме тому компанія Eldorado розпочала співпрацю з єдиною в Україні організацією, яка налагодила партнерство з реальними заводами з перероблення батарейок в Європі — командою «Батарейки, здавайтеся!». З липня 2019 року в офісах і магазинах компанії з'явилися бокси для збору використаних батарейок, кожна з яких рятує від забруднення близько 8 тис. м землі.

Енергоефективність у дії

Компанія Eldorado не стоїть на місці і йде в ногу з трендами, пов'язаними з енергоефективністю. 95% магазинів мережі вже освітлюються LED-лампами, які зменшують споживання електроенергії.

Цього року в планах компанії розпочати роботу системи моніторингу споживання електрики, а також контролю температур у торговельних залах мережі. Це допоможе не тільки збільшити показники енергоефективності й оптимізувати витрати, а й мінімізувати викиди фреонів — шкідливих речовин, що використовуються для кондиціонування й охолодження. Крім цього, навесні 2020 року Eldorado планує реалізувати проект з озеленення столичних парків.

Подібні приклади — доказ того, що корпоративна соціальна відповідальність компаній може стати зоною великого впливу, в тому числі на екологічну ситуацію в країні. Адже компанії мають у розпорядженні безліч ресурсів, які дозволяють не лише фінансувати окремі еконапрями, а й популяризувати їх як серед тисяч співробітників, так і серед сотень тисяч клієнтів.