Рейтинг экологической безопасности регионов. Где в Украине самый чистый воздух

Авторитетные украинские экологи считают, что составить экорейтинг, результаты которого на 100% будут отвечать истине, невозможно: полноценные научные исследования в Украине давно не проводятся. Кроме того, по мнению экспертов, без постоянного мониторинга состояния окружающей среды и влияния на неё предприятий все публикуемые госорганами цифры условны. Но мы всё же попытались составить третий экологический рейтинг регионов Украины

Социсследования показывают, что всё больше украинцев беспокоят экологические проблемы страны. По данным группы "Рейтинг", по состоянию на осень 2019-го экологических катастроф боятся 37% украинских граждан, хотя ещё в начале прошлого года таких было не более четверти опрошенных. Трудно определить, что провоцирует эти страхи. Возможно, сказались фокусирование мировых медиа на перспективах изменения климата и свойственные обсуждению темы эмоции, олицетворением которых стала юная шведка Грета Тунберг. Быть может, жители крупных городов вдруг ощутили ухудшение качества воздуха, как это прошлой осенью произошло с киевлянами, задыхавшимися от смога. Но как бы то ни было, очевидно, что люди хотят знать, какие угрозы для них несёт окружающая среда. Именно поэтому Фокус в очередной раз подготовил экологический рейтинг регионов Украины.

Авторитетные украинские экологи считают, что составить экорейтинг, результаты которого на 100% будут отвечать истине, невозможно: полноценные научные исследования в Украине давно не проводятся. Кроме того, по мнению экспертов, без постоянного мониторинга состояния окружающей среды и влияния на неё предприятий все публикуемые госорганами цифры условны. Мы же при расчёте рейтинга можем оперировать лишь официальной статистикой, которая иногда противоречива и к тому же не отражает ситуацию в режиме реального времени. Поэтому при подготовке справок о каждой области журналисты связывались с экологическими экспертами и активистами, не понаслышке знающими о её проблемах.

По итогам бесед с ними вырисовалась любопытная картина. Каким бы благополучным при взгляде на статистику ни казался регион, он неминуемо сталкивается с проблемами, общими для всей страны. Как правило, в населённых пунктах отсутствуют очистные сооружения для стоков или же их работа неудовлетворительна в силу их длительной службы и аварийного состояния. Ни одна область не освоила правила цивилизованного обращения с бытовыми и промышленными отходами. В регионах, богатых природными ресурсами — от лесов до полезных ископаемых, — нередко наблюдается их варварская добыча, после которой природа ещё долго не сможет оправиться.

Нельзя сказать, что местные администрации не обращают внимания на эти проблемы: многие из них приняли программы, предлагающие решение болезненных вопросов. Плохо только, что на конкретные действия в местных бюджетах обычно не хватает денег. Возможно, положение изменится, когда экологических катастроф станут опасаться все украинцы. Вот только не было бы слишком поздно.

Как мы считали

Редакция Фокуса в третий раз составляет рейтинг экологического состояния регионов страны. Даже по повторяющимся из года в год проблемам понятно, что с экологией в Украине беда. Хотя бы потому, что в нашей стране нет данных, позволяющих оперативно оценить основные экологические показатели, такие как объёмы выбросов сточных вод, создание и утилизация отходов, средняя продолжительность жизни и количество злокачественных новообразований. Эти данные приходится по крупицам собирать из разных источников. После реорганизации ряда министерств сбор сведений усложнился: похоже, чиновники всё ещё не успели сориентироваться, поэтому не видят ничего особенного в том, к примеру, что Киевская администрация не предоставила экологический паспорт региона. К тому же в Украине нет регулярных исследований столь важных показателей, как качество питьевой воды и загрязнённость грунтов, хотя в большинстве стран мира, в том числе во многих развивающихся государствах, они находятся в открытом доступе. Раз уж власть так радеет за концепцию "государство в смартфоне", было бы логично уделять больше внимания экологическому мониторингу и сделать результаты доступными каждому пользователю Сети.

По итогам бесед с экологами вырисовалась любопытная картина. Каким бы благополучным при взгляде на статистику ни казался регион, он неминуемо сталкивается с проблемами, общими для всей страны

При составлении рейтинга мы воспользовались открытыми данными Госстата, Минэнергоприроды и Минздрава. В исследовании участвовали все регионы Украины, каждый мог набрать до 50 баллов.

До 10 баллов — за состояние воздуха: чем меньше выбросов, тем выше балл. 5 баллов область могла получить за динамику изменений — перспективы того, что в ближайшие годы выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшатся. Мы также про­анализировали статистику Госстата по снижению или росту объёма промышленных выбросов в атмосферу в 2018 году по сравнению с 2014-м. За этот показатель регион мог получить максимум 5 баллов.

Ещё 10 баллов — за уровень создания опасных отходов I–III классов опасности: чем меньше отходов, тем выше балл. До 5 баллов можно было получить за общий объём создания отходов, включая бытовые. Также 10 баллов каждый регион мог получить за уровень выброса загрязнённых вод.

До 5 баллов получали за показатель, косвенно характеризующий состояние окружающей среды, — количество выявленных онкологических заболеваний. Но этот показатель во многом зависит от развития в той или иной части страны медицины и качества диагностики. К примеру, настораживают низкие значения в прифронтовых Донецкой и Луганской областях. Да и точного числа жителей на подконтрольных украинским властям территориях этих областей никто доподлинно не знает. Наконец, мы опросили экспертов-экологов на предмет того, что местные власти и бизнес делают для улучшения экологической ситуации в регионе. На основании этих оценок регион мог получить ещё до 5 баллов.

Лидером рейтинга третий год подряд стала Черновицкая область (46,9 балла). Далее расположились Ровенская область (46,8 балла) и Закарпатье (46,5 балла). Удивительно, но четвёртое место в рейтинге заняла Луганская область (45,4 балла), которую всегда воспринимали как промышленный, экологически неблагополучный регион. По всей видимости, это связано с тем, что значительная часть шахт и промышленных производств остались на неподконтрольной территории и оценить их негативное влияние на окружающую среду на данный момент невозможно.

Антилидерами рейтинга стали Днепропетровская (20,1 балла) и Донецкая (14,6 балла) области. Это более чем ожидаемо. Металлургию и коксохимию, особенно в её "советском" варианте, трудно отнести к щадящим окружающую среду сферам человеческой деятельности.

1 место. Черновицкая область

Этот регион уже не первый год лидирует в экологических рейтингах. На его территории нет предприятий, значительно влияющих на изменение климата. Главными загрязнителями атмосферы считаются масложировой комбинат, бетонный и кирпичный заводы. Согласно данным Управления экологии и природных ресурсов Черновицкой ОГА, качество воздуха в последнее время улучшилось, поскольку местные предприятия модернизировали очистные установки, некоторые из них перешли на виды топлива, менее загрязняющие среду. Благодаря строительству объездной дороги вдоль областного центра воздух в Черновцах стал чище. Кроме того, в области работают над увеличением площади природно-заповедного фонда: за последние пять лет она выросла на 20 тыс. га.

Но всё же проблем, несущих угрозу экологии, достаточно. Среди них вырубка леса, накопление бытовых отходов, а также малоэффективная очистка сточных вод из-за устаревших очистных сооружений. Экологов беспокоит и транзитное загрязнение: предприятия Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей сбрасывают в Днестр загрязнённую воду.

2 место. Ровенская область

За последний год практически не изменилась катастрофическая ситуация с незаконной добычей янтаря в северной части Ровенской области. Экологи говорят, что невозможно оценить нанесённый окружающей среде урон. Между тем в конце декабря 2019-го президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря. Поможет ли это справиться с незаконным бизнесом — большой вопрос. "Население в районах месторождений поддерживает такой способ заработка", — объясняет Илья Ерёменко, координатор проектов ОО "Экоклуб". Ради разработки "солнечного камня" идёт вырубка лесов. Брошенные участки не рекультивируются.

Другая серьёзная проблема региона — загрязнение водоёмов, в частности рек Иква и Устье, а также Басивкутского водохранилища. Населённые пункты и местные предприятия годами сбрасывают сюда сточные воды. По словам Ерёменко, хуже всего обстоит дело с молокозаводами, которые по закону вообще не имеют права сливать стоки в городскую канализацию. "Штрафы низкие. В итоге предприятию легче заплатить штраф, чем устанавливать систему очистки", — говорит эксперт.

3 место. Закарпатская область

Этот регион может похвастаться относительно благополучной экологической обстановкой. Промышленных предприятий здесь немного, так что суммарные объёмы загрязняющих выбросов в атмосферу, в воду и количество твёрдых производственных отходов традиционно невелики. Впрочем, если говорить об атмосферных выбросах из стационарных источников, в последние годы они увеличиваются. Особенно показателен в этом отношении 2018 год, когда, по данным областного управления статистики, объём газо­образных загрязнений в области вырос на 24%. Отметим, что 54,6% этих выбросов составили парниковые газы, в частности метан.

Виновниками такого увеличения считаются предприятия "Закарпатгаз" и магистральные газопроводы "Прикарпатгаза" Закарпатского линейного производственного управления магистральных газопроводов. По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, их суммарная доля в общем объёме вредных выбросов в области составила 69,6%.

Серьёзная проблема для региона — смещение почв, что создаёт опасность оползней. По данным за 2019 год, в зоне вероятного смещения находятся 900 жилых домов, к тому же в случае оползня есть риск разрушения ещё 1750 домов за пределами этой зоны.

4 место. Луганская область

Высокое место Луганщины в рейтинге обусловлено недостатком данных о неподконтрольных Украине территориях, а не хорошим состоянием окружающей среды. Экологические проблемы региона традиционно сосредоточены вокруг угля — как его добычи, так и использования, промышленного и бытового. Часть закрытых шахт, например, "Черноморка" в окрестностях Лисичанска, продолжают загрязнять водоёмы. Насосы, которые откачивают, очищают и сбрасывают воду из шахт, часто ломаются, и в окружающую среду попадает неочищенная вода. Помимо этого региону угрожает экологическая катастрофа из-за угольных предприятий на оккупированной территории Луганщины. По словам Константина Криницкого, руководителя энергетического отдела ОО "Екодія", по ту сторону линии фронта оказались более 60 предприятий угольной промышленности. Когда шахты закрывают, оставляя без финансирования и откачки воды, это грозит сильным загрязнением земель.

Воздух же загрязняет уголь, который сжигают на электростанциях и в домохозяйствах тех шахтёрских городков, куда не провели газ. Как отмечает Криницкий, местные власти этих проблем не решают.

5 место. Черниговская область

Важнейшей экологической проблемой Черниговщины экологи чаще всего называют загрязнённую пестицидами почву. В начале 2019 года после инвентаризации мест накопления запрещённых и непригодных к использованию химических средств защиты растений в 13 районах области и городе Прилуки выявили 284,3 т пестицидов, которые хранят с нарушением норм. Это создаёт опасность загрязнения почв и подземных вод. Для решения проблемы необходимы порядка 25 млн грн. В Департаменте экологии и природных ресурсов Черниговской облгосадминистрации отмечают, что для этого подавали заявку в Минприроды, однако деньги не выделили.

Согласно данным ОГА, крупнейшим загрязнителем атмосферного воздуха остаётся КЭП "Черниговская ТЭЦ": на долю предприятия приходится около 38% выбросов всей области. В целом столица региона продуцирует 85,1% выбросов Черниговщины.

6 место. Волынская область

Основные загрязнители этого региона — предприятия пищевой промышленности, сельскохозяйственные производства, нефтеперерабатывающие, газодобывающие и транспортные компании. Последние заслуживают отдельного внимания, поскольку их удельный вес в общем объёме вредных выбросов увеличивается. К тому же количество автомобилей в области растёт из года в год. Таким образом, вопрос мониторинга содержания выхлопных газов в атмосфере и контроля технического состояния автотранспорта становится одним из приоритетов для активистов местных природоохранных движений.

Впрочем, загрязнение атмосферы — не единственная и даже не самая болезненная экологическая проблема Волынской области. Традиционный повод для беспокойства — избыточные осадки. В силу равнинного рельефа и отсутствия эффективной системы перераспределения вод они создают опасность паводков. В зоне риска затопления в Волынской области находятся 50 населённых пунктов и 100 тыс. га земли. Для решения этой проблемы разработана общегосударственная целевая программа развития водного хозяйства до 2021 года.

7 место. Винницкая область

Это один из немногих регионов Украины, где в последние годы констатируют очевидное улучшение экологической обстановки. Связано это с тем, что в Винницкой области снижаются объём производства электроэнергии и загрузка местных трубопроводов, распределяющих газ. Впрочем, локализация основных загрязнителей остаётся прежней. 75,5% вредных атмосферных выбросов в области, как и ранее, приходится на долю Ладыжина, где сосредоточено около 200 предприятий. Для сравнения: удельный вес всех загрязнителей Тульчинского района составляет 4,1%, Тростянецкого — 3,5%, а из самой Винницы исходит всего 2,6% выбросов.

Предприятия энергетической отрасли остаются одним из важнейших источников экологических проблем области, но снижается их влияние на состояние атмосферы и окружающей среды в целом. Только в 2018 году, по данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, общий объём газообразных загрязнений в Винницкой области снизился на 37,5% (в сравнении с аналогичным показателем 2017-го). Экологи констатируют значительное снижение концентрации в воздухе диоксида азота.

При этом по-прежнему даёт о себе знать проблема накопившихся в регионе отходов химических производств. Поводом для беспокойства остаётся эрозия почв.

8 место. Житомирская область

Основные загрязнители окружающей среды в области — сельскохозяйственные предприятия, рыбные хозяйства, перерабатывающая промышленность и транспорт. Особые опасения у экологов вызывает тот факт, что и в атмосферных выбросах, и в твёрдых производственных отходах здесь очень велико содержание соединений азота и метана. Хотя объёмы атмосферных загрязнений в Житомирской области небольшие (на её долю приходится лишь 0,4% от общего количества выбросов в стране), тревогу вызывает их химический состав. Одно из последствий распространения этих веществ в воздухе — уничтожение растительности. Активисты местного природоохранного движения отмечают, что это сказывается на продолжительности жизни многолетних растений в черте города. Показательный пример: липы, которые в лесах этого региона могут жить до 150 лет, в самом Житомире дольше 50 лет не продерживаются.

В Новоград-Волынском районе Житомирщины локализованы наиболее мощные в регионе стационарные источники атмосферных загрязнений. На втором месте в этом печальном рейтинге находится Житомир, на третьем — Бердичевский район, четвёртое делят Попельнянский и Коростенский.

9 место. Киевская область

Загрязнение воздуха и воды, накапливание отходов — главные экологические проблемы Киевской области. Они обусловлены деятельностью многочисленных предприятий и плотной населённостью региона, считает Оксана Алиева, координатор программы "Изменения климата и энергетическая политика" киевского бюро Фонда им. Бёлля. Ресурсы области интенсивно используют, как это происходит с водой, а мощностей для очистки не хватает либо они устарели.

В Киевской области расположен обширный промышленный комплекс, который продуцирует отходы и выбросы в атмосферу. Среди самых крупных загрязнителей воздуха — Трипольская ТЭС, Киевводоканал, птицефабрики и молокозаводы.

Оксана Алиева считает, что местные чиновники не уделяют должного внимания экологическим проблемам. Это особенно ярко выражается в обращении с мусором. В области всё ещё нет единой системы сортировки и переработки, а также контроля и штрафов за выбрасывание мусора в несанкционированных местах. С 2020 года заработала программа обращения с мусором, которую реализует экологический департамент ОГА. Однако она в основном предполагает проведение конференций и семинаров, посвящённых в том числе инвестиционному проекту строительства мусороперерабатывающего завода. Но реальное его строительство на территории региона — видимо, дело отдалённого будущего.

10 место. Хмельницкая область

Состояние воздуха в Хмельницкой области ежегодно ухудшается. По данным Хмельницкого областного центра гидрометеорологии, в атмосферу в 2018 году выброшено более 22 тыс. т загрязняющих веществ — на 1 тыс. т больше, чем годом ранее. Это объясняется в том числе тем, что из 33 украинских предприятий, которые больше всего загрязняют воздух, одно находится в Каменец-Подольском — это завод "Подільский цемент". Вторая основная проблема региона тоже типична: очистные сооружения большинства населённых пунктов эксплуатируют более 40 лет без модернизации или ремонта, соответственно, не могут обеспечить приемлемую очистку стоков.

Однако в Хмельницкой области есть и позитивные моменты: здесь пытаются снизить негативное влияние опасных отходов на окружающую среду, их отдают на переработку и повторно используют в производстве. В 2018 году переработали 25,5 т полимерных отходов. В январе того же года запустили в работу установку по обеззараживанию полигона твёрдых бытовых отходов в Хмельницком, на городской свалке стали добывать газ, который используют для производства электроэнергии.

11 место. Черкасская область

Говоря об основных проблемах региона, экологи перечисляют стандартный набор. Атмосферу загрязняют выбросы промышленных предприятий и автотранспорт, а также водные объекты — недостаточно очищенные сточные воды коммунальных хозяйств и промышленных предприятий, попадающие в Днепр. В 2019 году местная экоинспекция через суд ограничила работу двух коммунальных очистных сооружений, сбрасывавших неочищенные стоки в реку. Также окружающей среде достаётся из-за всё большего накопления твёрдых бытовых отходов. Добавляют хлопот агрохимикаты, хранящиеся на территории области, а также подтопление населённых пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Сергей Полищук, и. о. начальника Государственной экологической инспекции Центрального округа, самой большой проблемой области считает уровень чистоты Днепра, на берегах которого стоят несколько городов региона с крупными предприятиями. Из-за неэффективной работы очистных сооружений гидрохимическое состояние реки ухудшается. На её экосистему негативно влияет и ГЭС, особенно во время нереста, а также незаконная застройка береговых природоохранных линий. Но есть и позитивные изменения: по оценкам эксперта, в Днепре на отрезке между Каневом и Черкассами увеличилось количество рыбы.

12 место. Харьковская область

Коксовый завод и деревоперерабатывающее предприятие "Свисс Кроно" — два основных загрязнителя Харьковской области. Исследования чешских экспертов, проведённые в июне 2018 года, подтвердили высокий уровень загрязнения прилегающих к заводам территорий. По мнению Татьяны Бабанич, заместителя главы общественной организации "Экоцид.нет", одна из причин такой ситуации — закрытие улавливающей лаборатории, где происходила технологическая очистка коксового газа. "Закрыли лабораторию в 2013 году, с тех пор смрад от завода распространяется на весь город и окрестности Харькова, в зависимости от направления ветра", — говорит Бабанич.

Помимо заводов воздух отравляют твердотопливные котлы. Их используют, как правило, мелкие производства, цеха, СТО, которые находятся в черте города. Экологи отмечают, что повлиять на ситуацию местные власти не могут или не хотят.

По данным специалистов Харьковского регионального центра гидрометеорологии и Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов, самая грязная река региона — Уды, протекающая рядом с Харьковом, а самая чистая — Оскол. По оценкам экологов, для очистки водоёмов потребуется масштабная реконструкция очистных сооружений.

13 место. Тернопольская область

Согласно данным Тернопольского областного центра гидрометеорологии, в области в 2018 году уменьшился объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Связывают это в первую очередь с изменениями в работе Хоростковского сахарного завода. Также Тернопольщина может похвастаться увеличением площади национального природного парка "Днестровский каньон" на 901 га.

Впрочем, экологических проблем по-прежнему много, среди них — стоки. Ежегодно в водоёмы региона попадает около 1 млн куб. м загрязнённых сточных вод. Хотя в сравнении с другими областями страны эти показатели не кажутся критичными, проблема требует решения, поскольку канализационные очистные сооружения неэффективны, во многих населённых пунктах их нет вообще. Не решён вопрос и со свалками, в области их 740, почти все перегружены и не соответствуют экологическим и санитарным требованиям.

14 место. Одесская область

Экологи не первый год обращают внимание общественности на тотальное уничтожение природных экосистем в Одесской области. Одной из основных причин стала масштабная застройка морского побережья. Как объясняет Ирина Выхристюк, руководитель Национального природного парка "Тузловские лиманы", строительство на склонах грозит обвалами грунта по всей береговой линии. Риск оползней велик также из-за того, что местная власть игнорирует необходимость реконструкции систем укреплений, построенных в 1960–1980 годах. Антропогенное давление на прибрежные территории и акваторию в регионе огромно, подчёркивает эксперт. "К тому же канализационные системы старые, стоки скапливаются в море, что приводит к загрязнению. В летний период из-за этого происходят вспышки роста токсичных сине-зелёных водорослей", — говорит Выхристюк.

В регионе сложилась катастрофическая ситуация с земельными ресурсами. Последние годы степные участки и балки области стали сельхозугодьями, несмотря на неоднократные призывы активистов сохранить природные территории, придав им заповедный статус. Уже несколько лет идёт борьба за ландшафтный заказник "Тарутинская степь". Одесский облсовет обратился к Кабмину с предложением передать 18 тыс. га земли Тарутинской степи воинам АТО под личную застройку. Экологи подали иск в суд с просьбой отменить решение депутатов. Общественники надеются, что эта территория станет национальным природным парком.

15 место. Николаевская область

Один из ключевых экологических вопросов Николаевской области — использование воды. Крупный её потребитель из Южного Буга — Южно-Украинский энергокомплекс: речная вода поступает в Ташлыкский водоём — охладитель атомных реакторов. Однако, как объясняет Анна Коломиец, глава Николаевского филиала Национального экологического центра Украины, в условиях потепления климата воды для охлаждения трёх реакторов уже не хватает. "При данных обстоятельствах необходимо либо найти другие способы охлаждения реакторов, либо идти по пути выведения их из эксплуатации", — подчёркивает эксперт. По словам Коломиец, последнее решение более логично, поскольку все три реактора уже завершили проектный срок службы. Ранее продлевали сроки службы первого и второго реакторов, время службы третьего продлили в 2019-м. При этом их воздействие на окружающую среду не оценивали, утверждая, что количество отходов не увеличится, а новые источники выбросов загрязняющих веществ не появятся. "Это правда, производство не изменилось. Но правда также и то, что поменялась сама окружающая среда, изменился климат. То, что было или казалось приемлемым в 1970-х годах, когда проектировался энергокомплекс, сегодня неприемлемо!" — говорит эколог.

В регионе также планируют повысить уровень Александровского водохранилища, затопив при этом уникальное место — природный парк Бугский Гард. Такое решение принято именно под давлением ядерного лобби, считают экологи.

16 место. Львовская область

Для Львовской области несколько лет подряд одним из наиболее серьёзных экологических вызовов остаётся ситуация с бытовыми отходами. После масштабного пожара на Грибовичской свалке в 2016 году, где погибли трое спасателей, закрывать глаза на проблему уже не получается, но решение ищут до сих пор. Как рассказывает Елена Кравченко, исполнительный директор общественной организации "Экология. Право. Человек", в течение прошлого года специальная рабочая группа разрабатывала региональный план обращения с отходами. В частности, эксперты ищут альтернативу переполненному мусорному полигону.

Другой не менее важной проблемой стало практически неконтролируемое строительство малых ГЭС на горных речках, что, по словам местных активистов, приведёт к необратимым изменениям в экосистеме водоёмов. "Это происходит за счёт манипулирования, — объясняет Кравченко. — Субъекты хозяйствования, которые занимаются строительством ГЭС, прикрываются угрозами изменения климата и потребностью в возобновляемых источниках энергии. Но они просто выворачивают это в свою пользу". Как объясняет эксперт, перед строительством не проводят никаких полевых исследований влияния таких объектов на карпатские реки. В особой зоне риска находится Белый Черемош.

В регионе продолжается активная вырубка леса. Активисты надеются, что ситуация изменится после запуска единого электронного учёта древесины в стране.

17 место. Ивано-Франковская область

Крупнейшие загрязнители окружающей среды региона — Бурштынская ТЭС и Калушский горнопромышленный район. На ТЭС приходится 80% от общего количества выбросов, создаваемых предприятиями области. Особенно местных жителей донимают пылящие отвалы золы и дым. "В зависимости от метеоусловий дымовой шлейф от этого предприятия тянется на десятки, а то и сотни километров, и никто не знает, куда его занесёт", — говорит Алексей Трелевский, куратор общественного мониторинга качества воздуха Украины Eco City.

Ещё в 2010 году Калушский горнопромышленный район назвали зоной чрезвычайной экологической ситуации. В советское время в окрестностях Калуша добывали калийные соли. Ныне разработки заброшены, шахты обваливаются, создаются пропасти, из-за взаимодействия с ископаемыми засоляются подземные воды. В итоге токсичные вещества попадают как в воду колодцев и скважин жителей Калушского района, так и в Днестр, который несёт их через всю страну до границы с Молдовой.

Местная администрация изучает возможность реконструировать Бурштынскую ТЭС, закрыв несколько блоков, также планирует исследовать состояние горнодобывающей зоны возле Калуша. Однако Алексей Трелевский отмечает, что информировать население об экологических проблемах и вариантах их решения чиновники нужным не считают.

18 место. Кировоградская область

Кировоградщина богата месторождениями тантала, золота и урана. Добыча последнего привела к тому, что область стала одним из лидеров по онкозаболеваниям в Украине, а самый крупный загрязнитель окружающей среды здесь — "Восточный горно-обогатительный комбинат". "Собственно, Кропивницкий — это город, который стоит на действующей урановой шахте. У нас радиоактивный газ радон высвобождается из шахты на глубине 300 м под землёй, поднимается и накапливается в подвалах домов и низинах", — говорит Надежда Паливода, соосновательница общественной организации "Озеленення Кропивницький". По словам активистки, ещё одна большая проблема — пыль, в том числе радиоактивная, которая летит из шахт. Поэтому всё больше жителей региона болеют лёгочными заболеваниями.

Кировоградская область расположена в степной зоне, на леса и лесонасаждения, задерживающие пыль, приходится лишь 7,2% её территории. При этом, по данным Минэкологии за 2018 год, лесхозы вырубили деревья на территории 4,5 тыс. га, а засадили лишь 204 га. Ситуацию с озеленением в областном центре Надежда Паливода считает катастрофической, поскольку деревья повсеместно вырубают. Особенный резонанс вызвал план обрезать до ствола 7 тыс. деревьев в местном парке-заповеднике. Общественность возмутилась, но коммунальщики успели срезать 1285 деревьев.

19 место. Полтавская область

В Полтавской области на повестке дня возникла относительно новая для региона проблема: загрязнение атмосферного воздуха. В середине 2019-го местные общественники установили в областном центре два датчика мониторинга. Выяснилось, что показатели периодически превышают допустимую норму. По словам Маргариты Мостовой, главы правления общественной организации Ekoltava, это связано с увеличением количества нефтедобывающих предприятий в регионе, что для экологии имеет ощутимые последствия: если в 2014 году в атмосферу выбрасывали отравляющие вещества 464 предприятия, то в 2018-м таких насчитывалось 614. Главные загрязнители — ПАО "Укртатнафта" в Кременчуге (21,1% всех выбросов в регионе) и Полтавский горно-обогатительный комбинат в Горишних Плавнях (17,7%).

В прошлом году в Полтавской области в центре экологического скандала оказалось ещё одно крупное предприятие: госкомпанию "Укргаздобыча" обвинили в создании могильников на сельскохозяйственных землях. По информации местных журналистов, газодобывающее предприятие попыталось скрытно захоронить тысячи тонн отходов бурения в нескольких километрах от жилых домов. В сентябре Печерский райсуд Киева установил, что несколько должностных лиц "Укргаздобычи" и "Полтавгаздобычи" присвоили около 15 млн грн, предназначенных для утилизации опасных отходов в Полтавской и Харьковской областях.

20 место. Запорожская область

Самые экологически неблагополучные города региона — Запорожье и Энергодар. Сосредоточенные здесь предприятия тяжёлой промышленности обеспечивают 97% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, местная промышленность осложняет проблему канализационных стоков. Олеся Крамаренко, соосновательница общественной организации "Дзиґа", отмечает, что в Запорожье переполнены иловые поля, поскольку промышленные и бытовые канализационные стоки не разделены, их в итоге сливают в одну трубу.

Одна из болевых точек — посёлок Кирилловка на побережье Азовского моря, который активно развивается как местный курорт. При этом в посёлке нет централизованного водоснабжения и канализации, нечистоты сливают либо в море, либо в степи.

По словам Олеси Крамаренко, местная власть пытается решать экологические проблемы: мониторит ситуацию, принимает экопрограммы. К примеру, совместно с датчанами в Запорожье создают проект постройки комплекса по переработке стоков. Однако проблемы решаются очень медленно. По мнению экоактивистов, администрации в решении этого вопроса не хватает системного подхода.

21 место. Херсонская область

В 2019 году к уже имеющимся экологическим проблемам Херсонщины добавилась ещё одна: в конце года в херсонском порту выгрузили 3 тыс. т песка, прибывшего из Черногории. По предварительным выводам лабораторных проб, в порт привезли отхoды пескостpуйнoй oбpабoтки кopаблей, содержание в них примесей тяжёлых металлов превышает допустимые нормы.

Вскоре может возникнуть ещё одна проблема: в области запланировали построить новую очередь Каховской гидроэлектростанции. Экологи считают, что вследствие этого изменится интенсивность течения Днепра. В итоге повысится уровень воды в низовьях реки, что наверняка ударит по местной экосистеме.

"Есть общая проблема для многих областей: непригодные к использованию ядохимикаты, оставшиеся с советских времён. Недавно с территории Херсонщины вывезли 110 т пестицидов, за что следует похвалить областную администрацию", — говорит Юлия Тищенко, руководитель Центра экологической информации Херсонской областной универсальной научной библиотеки. По её оценкам, на экологической ситуации негативно сказывается отсутствие практики сортировки мусора, в частности в курортных городах. Да и в целом с его утилизацией есть проблемы: побережье и море загрязнены. Из года в год страдают леса региона: сказываются бесконтрольная вырубка и пожары. Также каждый год в Херсонской и соседней Николаевской областях пылает тростник, наполняя воздух едким дымом.

22 место. Сумская область

Наиболее острые экологические проблемы Сумской области связаны с загрязнением воздуха и поверхностных вод из-за сбрасывания канализационных стоков. Предприятия химической промышленности, находящиеся на территории региона, считаются главными загрязнителями в стране, притом нагрузка на окружающую среду растёт. В 2018 году разрешение на выбросы загрязнённых веществ в области получили 360 субъек­тов хозяйствования — на 168 больше, чем годом ранее.

Нерешённым вопросом остаётся обращение с отходами. По состоянию на 1 января 2019 года на 64 складах в Сумской области сохранялось 564 т запрещённых химвеществ и непригодных пестицидов. Основные накопители промышленных отходов — Сумыхимпром, Охтырканефтегаз и Сумытеплоэнерго. При этом некоторые компании избавляются от отходов незаконным путём. К примеру, весной 2019-го неподалёку от Сум местные жители обнаружили стихийную свалку ртутных ламп, упаковок от ядохимикатов и ампул с лекарственными препаратами. Опасные отходы сбрасывали в 2 км от жилых домов.

Непростая ситуация сложилась с землепользованием. По нормам распашка земель должна составлять 40–45% от общей площади региона, тогда как в Сумской области территория сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2019-го достигла 71%. В природном состоянии, согласно Экологическому паспорту региона, осталось всего 23% земель. При этом выращивание сельхозкультур происходит без соблюдения грунтозащитной технологии. Это приводит к истощению земель и уменьшению плодородия грунта.

23 место. Днепропетровская область

Здесь находится второй крупнейший после Мариупольского металлургического комбината им. Ильича загрязнитель воздуха в Украине — завод "АрселорМиттал". Кривой Рог, город, в котором расположено это предприятие, входит в пятёрку самых грязных в стране. Как отмечает Елена Шафранова, координатор местной природоохранной общественной организации "Досить труїти Кривий Ріг", на долю завода приходится 80% вредных атмосферных выбросов в городе. Десятилетиями Днепропетровская область оставалась средоточием промышленной активности, и до сих пор показатель удельной техногенной нагрузки здесь один из худших в стране. У того же Кривого Рога площадь отвалов промышленных предприятий, по данным Шафрановой, равна почти трети площади города.

Проблемой для области остаётся и накопление шахтных вод, что приводит к засолению почв и водо­ёмов. Экологи-активисты также обращают внимание на риски, связанные с образовавшимися в результате добычи полезных ископаемых подземными пустотами, точной карты которых не существует. Они убеждены: чтобы избежать в будущем человеческих жертв, следует изучить и чётко обозначить хотя бы те пустоты, которые находятся под населёнными пунктами.

24 место. Донецкая область

Большинство экологических проблем этого региона связаны с расположенными там угольными предприятиями. На территории, подконтрольной украинской власти, есть закрытые шахты с бесперебойным водоотводом. В принципе, это наименее опасный для окружающей среды вариант обслуживания зоны остановленной добычи. Но даже тут случаются ЧП: при аварийной остановке насосов неочищенные воды из шахт попадают в грунт, загрязняют подземные воды и подтапливают находящиеся поблизости частные дома. На оккупированных территориях всё гораздо хуже — там об откачке воды из закрытых шахт не заботятся вовсе.

Ещё один фактор ухудшения экологической обстановки в области — вредные выбросы в атмосферу в результате сжигания угля. "Эти выбросы — одна из причин изменения климата, к тому же они негативно влияют на состояние здоровья местных жителей, вызывают болезни лёгких и сердечно-сосудистой системы", — говорит Алек­сандра Хмарная, менеджер по коммуникациям общественной организации "Экодия".

Вне рейтинга. Автономная республика Крым

Крымский полуостров ощущает дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году. Однако в 2019-м положение осложнили засушливые лето и осень. Водохранилища наполняются дождевой водой, но осадков было мало даже в декабре. Оккупационное "Министерство экологии и природных ресурсов Крыма" заявляет, что населению нужно приготовиться к подаче воды по графику: водохранилища заполнены на 39%, воды хватит лишь до апреля. Местный гидролог Наталья Охрименко приводит другие цифры: водохранилища заполнены менее чем на 30%. Кроме того, по её данным, пересохли либо сильно истощились реки, питающие крупные водоёмы.

От водного дефицита больше всего страдают жители степных райо­нов. На севере Крыма из пресных скважин теперь течёт солоноватая вода.

Истощаются и другие ресурсы. Уже несколько лет строят трассу "Таврида", идущую через весь полу­остров от Керчи к Севастополю. Материалы для строительства, песок и гравий, берут из десятков карьеров, которые разрабатывают в разных местах, невзирая на ценность участка для экосистемы, а также истории и культуры Крыма. По экспертному заключению крымской организации "Экология и мир", это грозит изменениями климата, нарушением системы подземных вод и сильным загрязнением воздуха.

На севере полуострова, в Армянске, продолжаются химические выбросы с завода "Крымский титан". Из-за резкого ухудшения качества воздуха и воды некоторые жители Армянска покинули город. Осенью 2019-го "премьер" Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что у предприятия появился новый собственник, который обязан модернизировать его, решив проблему выбросов, а если он этого не сделает, завод национализируют. Однако экологи уверены, что в ближайшее время ни модернизации "Крымского титана", ни изменений в экологии региона не произойдёт.