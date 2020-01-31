То, чего вы не знали о пылесосах

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Казалось бы, чего нового можно ждать от пылесосов? Ну собирают пыль и мусор, и хорошо. Но современные технологии и инженеры-энтузиасты не стоят на месте, добавляя в привычный и, казалось бы, простой гаджет полезные и неожиданные функции. Пылесос 2020 года уже не похож на огромную конструкцию с постоянно ломающейся пластиковой трубкой и пылесборником, от которого хочется чихать. Что же интересного нам предлагает рынок инноваций? Расскажем в этой статье.

Пылесосим и моем 2 в 1

Для хозяек, которые тщательно следят за чистотой полов, но ленятся каждый день носиться со шваброй, придуманы моющие пылесосы. В них устанавливается аквафильтр — колба, в которую набирается чистая вода. Во время работы агрегат не только собирает мусор, но и выделяет влагу, а специальные щетки натирают поверхность до блеска, легко удаляя следы от напитков, обуви, грязные разводы. Конечно, моющие модели не могут заменить полноценную влажную уборку, но для поддержания чистоты в доме (особенно где есть животные и маленькие дети) — это незаменимый помощник.

Выбрасываем мусор эстетично

Брезгуете постоянно вытряхивать пыль из мешков, которая разлетается во все стороны и пачкает руки? Тогда специально для вас придумана инновационная циклонная система. Она представляет собой современный пылесборник из пластика, в котором под воздействием центробежной силы от воздуха из турбины грязь сбивается в цельные брикеты. Все, что требуется от вас — одним нажатием кнопки открыть контейнер и выбросить плотные комки в мусоропровод. Это также идеальное решение для людей, склонных к аллергии.

Пылесос для потолка? И такое бывает

Вы наверняка сталкивались с тем, как сложно собрать пыль с висящих на стенах ковров, убраться на крутых лестницах и в труднодоступных местах. Решение есть — вертикальный пылесос, который выглядит как крупная швабра с кнопками и небольшой колбой для пыли. Он занимает мало место и совсем не шумит, поэтому уборкой можно заниматься даже ночью. Вертикальные модели мало весят, поэтому с ними справятся даже дети. Работают агрегаты от аккумулятора, поэтому можно убраться там, куда не достает обычный проводной пылесос. Словом, одни плюсы.

Робот-пылесос работает без вас

В моменты особой лени вы наверняка мечтали о приборе, который сам пропылесосит и помоет полы. Мечты сбываются! Уже не первый год в продаже роботы-пылесосы, которые собирают грязь и даже моют поверхности без человеческого участия. Смешные круглые устройства работают на аккумуляторах, и передвигаются по дому по заранее спроектированному умной системой маршруту. Вам нужно лишь заранее выбрать желаемую программу и время уборки — остальное пылесос сделает за вас. Это не замена полноценной уборке, но удобное решение для устранения ежедневного беспорядка.

Насадки на любой вкус

Прошли те времена, когда одной несчастной щеткой пылесос очищал все подряд, от громоздких советских ковров до холодной плитки в санузле. В комплект с современными моделями входят десятки насадок для разных целей, которые можно менять для повышения эффективности уборки.

Какие вам могут понравиться?

для уборки щелевого пространства;

для сбора жидкости;

для паркета и ламината;

для плинтусов и полок;

для чистки мягкой мебели;

для уборки шерсти;

для всасывания въевшихся пятен.

Вариации щеток растут в геометрической прогрессии, поэтому обязательно изучите, что предлагают производители.

Убираем невидимое

Аллергики, астматики и люди с чувствительной кожей особенно нуждаются в качественной уборке даже мельчайших фракций пыли. На помощь приходят инновационные выпускные фильтры НЕРА. Невидимые человеческому глазу, они эффективно очищает воздух от аллергенов, микроорганизмов, бактерий, ионизируют его и не дают частицам пыли попасть обратно в помещение после всасывания. Цена пылесоса с системой глубокой фильтрации обычно выше, чем у простых моделей.

... и другие полезности

Каждый современный бренд старается чем-то удивить покупателей и отличаться от соперников. Чем могут похвастаться топовые фирмы?

Samsung придумали усиленную турбину Anti-Tangle, которая создает дополнительную отталкивающую силу и освобождает воздушный поток от пыли и мусора благодаря скорости вращения 20 000 оборотов/минута;

в премиальных пылесосах Philips на штангу устанавливают специально созданную рукоятку Posture Protect с системой управления прибором, которая снижает нагрузку на спину и запястья;

пылесосы Steam Kompressor от LG оснащены парогенераторами, которые эффективно очищают любые поверхности и отделяют грязь от тканей, полов, стен даже в труднодоступных местах;

пылесосы Dyson Big Ball могут из любого положения переворачиваться в рабочее по принципу неваляшки.

Теперь вы знаете, что пылесосы не так просты, как кажутся на первый взгляд. Удачных покупок!