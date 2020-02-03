В Украине стартовала регистрация на ВНО-2020

Заявки будут принимать до 24 марта

В понедельник, 3 февраля, в Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Для регистрации необходимо создать и заполнить регистрационную карточку. Она формируется на сайте УЦКО в разделе "ВНО/ГИА" с помощью сервиса "Зарегистрироваться".

Заявки будут принимать до 24 марта

Чтобы успешно зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Регистрационные документы в региональных центрах обрабатываются по мере поступления. Обработка регистрационных документов длится не дольше 10 рабочих дней с момента их поступления.

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают до 17 марта 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что в 2019 году 274 участника внешнего независимого оценивания получили 200 баллов.