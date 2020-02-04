Кабмин выделил 169 млн грн на зарплаты шахтерам "Лисичанскугля" и "Первомайскугля"

Минфин отправил средства на погашение задолженности по зарплатам и в течении суток угольные объединения должны получить деньги

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко сообщил, что Кабмин направил 169 млн грн на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции "Слуга народа", – ред.) встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем и Гончаруком. Они озвучили информацию, что выделили 169 миллионов гривен на погашение выплат шахтерам", – сообщил Ткаченко.

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По его словам, сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединения должны получить деньги.

Ранее в ноябре президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов Украины за выделение миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами. Тогда вносились изменения в закон о госбюджете на 2019 год.

Как ранее сообщал Фокус:

Горняки шахты "Горская" ГП "Первомайскуголь", которая находится в 3 км от линии разграничения и 10 км от линии фронта, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против отключения электричества на предприятии.

Полиция открыла уголовные дела в связи с ситуацией на прифронтовой шахте "Горская".