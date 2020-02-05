Гражданам Украины продлили сроки безвизового пребывания в Аргентине и Монголии

Теперь украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине без виз до 90 дней в течение 180 дней без виз

Для граждан Украины вдвое увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

По его словам, Кабинет министров Украины подписал соответствующие документы с правительствами этих двух стран.

"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран в два раза", – отметил Гончарук.

Теперь украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине без виз до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее были предусмотрены 90 дней в течение года.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле прошлого года Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины.