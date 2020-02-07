МИД отстранил консула в Молдове из-за подозрений в изнасиловании 17-летней девушки, – СМИ
2020-02-07 11:29:04
Официальные обвинения дипломату не предъявлены. Продолжается расследование
Украинского консула подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Молдове. Его отстранили от исполнения обязанностей.
Об этом стало известно местному порталу СП.
По данным издания, МИД Украины подтвердил начало следствия против украинского дипломата по делу об изнасиловании.
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", – отметило украинское министерство.
Молдавская сторона попросила, чтобы украинский консул не выезжал за пределы Молдовы на время проведения следственных действий.
Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, отметили в украинском министерстве. На время его проведения дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.
При этом в посольстве уточнили, что обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены.
По данным издания Deschide, подозрение касается консула Александра Сторожука.
По данным СП, речь идет о возможном изнасиловании 17-летней девушки, которое произошло 4 февраля. В нем изначально подозреваются двое мужчин 37 и 38 лет.
СМИ, ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщили, что среди них - один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали, так как у него дипломатический иммунитет. Второй фигурант дела задержан на 72 часа.
Как ранее писал Фокус:
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