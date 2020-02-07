МИД отстранил консула в Молдове из-за подозрений в изнасиловании 17-летней девушки, – СМИ

Официальные обвинения дипломату не предъявлены. Продолжается расследование

Украинского консула подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Молдове. Его отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом стало известно местному порталу СП.

По данным издания, МИД Украины подтвердил начало следствия против украинского дипломата по делу об изнасиловании.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", – отметило украинское министерство.

Молдавская сторона попросила, чтобы украинский консул не выезжал за пределы Молдовы на время проведения следственных действий.

Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, отметили в украинском министерстве. На время его проведения дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.

При этом в посольстве уточнили, что обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены.

По данным издания Deschide, подозрение касается консула Александра Сторожука.

По данным СП, речь идет о возможном изнасиловании 17-летней девушки, которое произошло 4 февраля. В нем изначально подозреваются двое мужчин 37 и 38 лет.

СМИ, ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщили, что среди них - один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали, так как у него дипломатический иммунитет. Второй фигурант дела задержан на 72 часа.

Как ранее писал Фокус:

В Украине ранее изнасиловали двух несовершеннолетних девочек. Все это сделали мужчины, которые были ранее судимы.

8 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Запорожье по улице Привокзальной, на женщину напал неизвестный мужчина.