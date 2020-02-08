Камеры для фиксации нарушений ПДД в Киеве обойдутся в $24 млн

2020-02-08 21:01:08

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Но городской бюджет не пострадает: весь проект ляжет на плечи частных компаний. Позже им компенсируют все расходы

Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на недавнее решение Киевсовета.

Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.

Таким образом, по словам директора Департамента экономики и инвестиций Наталии Мельник, "на весь проект из местного бюджета не будет потрачено ни копейки".

Система будет включать аппарат для видеофиксации нарушений ПДД, центр обработки и хранения, а также систему передачи данных в полицию в автоматическом режиме. 

Срок реализации проекта – один или два года.

Ранее в Нацполиции Киева говорили, что камеры могут быть установлены в следющих местах:

  • Столичное шоссе (перед поворотом на ул. Заболотного);
  • Европейская площадь (несколько камер, обеспечивающих круговой обзор);
  • Угол Крещатика и Прорезной (в сторону Крещатика);
  • Бульвар Дружбы Народов (съезд с моста Патона);
  • Пересечение Нижнего Вала, Глыбочицкой и Вознесенского спуска (две камеры);
  • Пересечение Нижнего Вала и Ярославского переулка;
  • Львовская площадь, пересечение ул. Сечевых стрельцов, Б.-Житомирской, Сретенской, Бульварно-Кудрявской (несколько камер);
  • Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Вознесенского спуска (напротив Дома художника);
  • Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой (возле кинотеатра "Киевская Русь");
  • Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глебова (возле кинотеатра "Киевская Русь").

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