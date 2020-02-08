Камеры для фиксации нарушений ПДД в Киеве обойдутся в $24 млн
2020-02-08 21:01:08
Но городской бюджет не пострадает: весь проект ляжет на плечи частных компаний. Позже им компенсируют все расходы
Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний.
Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на недавнее решение Киевсовета.
Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.
Таким образом, по словам директора Департамента экономики и инвестиций Наталии Мельник, "на весь проект из местного бюджета не будет потрачено ни копейки".
Система будет включать аппарат для видеофиксации нарушений ПДД, центр обработки и хранения, а также систему передачи данных в полицию в автоматическом режиме.
Срок реализации проекта – один или два года.
Ранее в Нацполиции Киева говорили, что камеры могут быть установлены в следющих местах:
- Столичное шоссе (перед поворотом на ул. Заболотного);
- Европейская площадь (несколько камер, обеспечивающих круговой обзор);
- Угол Крещатика и Прорезной (в сторону Крещатика);
- Бульвар Дружбы Народов (съезд с моста Патона);
- Пересечение Нижнего Вала, Глыбочицкой и Вознесенского спуска (две камеры);
- Пересечение Нижнего Вала и Ярославского переулка;
- Львовская площадь, пересечение ул. Сечевых стрельцов, Б.-Житомирской, Сретенской, Бульварно-Кудрявской (несколько камер);
- Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Вознесенского спуска (напротив Дома художника);
- Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой (возле кинотеатра "Киевская Русь");
- Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глебова (возле кинотеатра "Киевская Русь").
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 ноября максимально разрешенная скорость по Киеву – 50 км/ч, в т.ч. на тех участках, где летом разрешено движение со скоростью 80 км/ч.
- До конца 2019 года в КГГА планировали разработать программу, направленную на усиление безопасности на дорогах у школ, детсадов и других учебных учреждений.