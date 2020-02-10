Парня быстро достали и увезли отогревать

В Киев около станции метро "Лыбедская" спасатели достали из канализации голого мужчину.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как он туда попал и почему оказался без одежды, неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог. При этом указано, что молодой человек находился "под какими-то странными препаратами".

На видео видно, как после спасения мужчина нецензурно выражается в адрес спасателей, оскорбляя их и уверяя, что у него все "классно".

"Спасатели быстро достали и увезли отогревать парня, потому что скорая что-то долго ехала", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

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