Кабмин выделил 3,5 млрд на ремонт и строительство школ
2020-02-12 16:33:09
Все работы в рамках финансирования должны быть завершены до 31 декабря 2020 года
Кабинет министров Украины утвердил финансирование проектов по ремонту и строительству школ.
Об этом сообщает Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.
Правительство приняло решение о выделении 3,5 млрд гривен на ремонт и строительство опорных и крупных школ, а также закупку оборудования и обновление интерьеров в школьных помещениях. На финансирование могут претендовать школы, в которых учится не менее 350 учеников.
спользование субвенции будет осуществляться на принципах софинансирования из местных бюджетов:
- финансирование школ в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в таких городах –70% бюджетных средств и 30% из местного бюджета.
- финансирование в ОТГ и районах – 90% бюджетных средств и 10% местных.
- финансирование в селах/поселках со статусом горных и населенные пункты на линии соприкосновения – соответственно 95% и 5%.
Премьер-министр заявляет, что все работы в рамках финансирования должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Минобразования отчиталось, куда направит 1,2 млрд гривен для "Новой украинской школы".
- Также стало известно, что в Украине может вырасти стоимость обучения в вузах на популярных специальностях.