Кабмин выделил 3,5 млрд на ремонт и строительство школ

Все работы в рамках финансирования должны быть завершены до 31 декабря 2020 года

Кабинет министров Украины утвердил финансирование проектов по ремонту и строительству школ.

Об этом сообщает Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Правительство приняло решение о выделении 3,5 млрд гривен на ремонт и строительство опорных и крупных школ, а также закупку оборудования и обновление интерьеров в школьных помещениях. На финансирование могут претендовать школы, в которых учится не менее 350 учеников.

спользование субвенции будет осуществляться на принципах софинансирования из местных бюджетов:

финансирование школ в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в таких городах –70% бюджетных средств и 30% из местного бюджета.

финансирование в ОТГ и районах – 90% бюджетных средств и 10% местных.

финансирование в селах/поселках со статусом горных и населенные пункты на линии соприкосновения – соответственно 95% и 5%.

Премьер-министр заявляет, что все работы в рамках финансирования должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

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