"Трудный случай". В Израиле ответили на просьбу присвоить Шептицкому звание "Праведник народов мира"

Имена признанных "праведников" увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме

Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман предложил присвоить митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому звание "Праведник народов мира". С такой просьбой он обратился к главе правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнеру Шалеву.

В своем ответе Авнер Шалев, как сообщает LB.ua, отмечает, что "специальная комиссия по присвоению звания Праведников, созданная в 1963 году, несколько раз рассматривала кандидатуру митрополита Андрея Шептицкого, и нашла, что этот случай является очень трудным".

В ответе говорится, что комиссия Яд Вашема не сомневается в том, что Митрополит спасал евреев во время Холокоста. Но он не был признан как праведник народов мира потому, что "он приветствовал немецких оккупантов в 1941 году, и поощрял украинцев вступать в их войска".

Читайте также: Папа Римский запустил процесс беатификации митрополита УГКЦ

В то же время глава УГКЦ Святослав Шевчук поблагодарил главного раввина за такую инициативу.

"Высказываю вам искреннюю благодарность за призыв к главе мемориального комплекса "Яд Вашем" Авнеру Шалеву возобновить рассмотрение кандидатуры Андрея Шептицкого на присвоение звания "Праведника народов мира", – пишет Шевчук Асману.

Также Шевчук отметил, что своим предложением Асман показал, что понимает роль Шептицкого в жизни украинского народа, ведь он был "гигантом настоящего гуманизма и одним из величайших украинцев XX века".

Кроме всего прочего, глава УГКЦ поблагодарил раввина за посаженное дерево в честь Шептицкого возле Центральной синагоги Киева.

Андрей Шептицкий (1865-1944) – духовный лидер УГКЦ, крупный меценат. Во время Второй мировой войны помог спасти жизнь более 150 евреев. Протестовал против политики Трейтьего Рейха в отношении евреев.

Праведник народа мира – почетное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма. Признанные получают именную медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2015 году нобелевский лауреат по химии Рональд Хоффман говорил, что митрополит Андрей Шептицкий заслуживает звания "Праведника народов мира".

"Шептицкий был одним из очень немногих лидеров любой церкви, который высказывался против нацистских убийств. Его действия во время войны были образцовыми", - говорил Хоффман.