Супрун проиллюстрировала правила использования презервативов фотографией Медведчука и Рабиновича

Бывшая глава Минздрава рассказала, как правильно выбирать презервативы, и развенчала популярные мифы о них

13 февраля отмечается Всемирный день презерватива, а завтра, в День всех влюбленных, согласно данным исследований, каждую секунду в мире будут использоваться 87 презервативов. По этому случаю экс-глава Минздрава Ульяна Супрун в Facebook решила развеять популярные мифы об этом средстве контрацепции и напомнить правила их использования.

"Презерватив – средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ избежать инфекции, передающиеся половым путем, и беременность одновременно. Его эффективность составляет 98%, но в случае, когда его правильно используют", – пишет Супрун.

Мифы о презервативах:

Презервативы не имеют срока годности: срок годности дешевых –2-3 года, более дорогих – 3-5 лет. После истечения этого срока растет шанс, что они могут порваться.

Использовать два презерватива одновременно надежнее: наоборот, из-за трения друг о друга эффективность презерватива как средства контрацепции снижается минимум на 20%.

Презервативы часто рвутся: они рвутся в следующих случаях: истек срок годности, поврежденная целостность или форма презерватива, неправильный способ использования.

Презервативы нужно использовать только при вагинальном сексе и только с новыми партнерами: они защищают не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем

Презервативы не надо использовать при оральном сексе: некоторые венерические заболевания могут передаваться и через кожу или слюну. Также можно их подхватить, если во рту есть микротрещины, повреждения и открытые раны. Герпес, гонорея, хламидиоз, сифилис и гепатит В - одни из самых распространенных инфекций, передающихся во время орального секса.

Презервативы можно не использовать, если имеется постоянный партнер партнерша пьет противозачаточные гормональные препараты: пользоваться презервативами нужно всегда, даже если вы много лет в отношениях и доверяете друг другу, помните, что некоторые инфекции передаются от телесного контакта, через кровь или слюну.

При использовании презервативов, точно все будет хорошо: нет, не точно. Перед покупкой проверьте наличие лицензии и соблюдение норм изготовления изделия.

Правила использования презервативов:

Убедитесь, что упаковка не повреждена. Не носите презервативы в кармане брюк, в кошельке или сумке без коробки, в которой вы их покупали. Картонная или любая другая коробка сохранять форму презерватива: помятый презерватив менее эффективен.

Не открывайте упаковку зубами, ногтями, ножницами или ножом. Осторожно откройте ее руками и выньте презерватив.

Во время следующего полового акта используйте новый презерватив.

Как правильно выбирать презервативы:

Покупайте их в аптеках и проверяйте срок годности. Презервативы стоит прятать от прямых солнечных лучей, хранить в сухом и прохладном месте, в противном случае срок годности у латекса сокращается и лубрикант быстрее высыхает.

Подбирайте лубриканты. Их использование уменьшает трение во время секса и риск, что презерватив порвется. Но лубрикант нужен не всем. Посоветуйтесь по этому вопросу со своим гинекологом.

Подбирайте правильный размер. Мужские презервативы бывают нескольких размеров, и для правильного выбора следует измерить пенис в состоянии эрекции – длину и диаметр.

Учитывайте назначение презервативов. Не все презервативы созданы для защиты от инфекций, передающихся половым путем, или беременности. Некоторые наоборот созданные с целью стимуляции или для развлечения.

"Не бойтесь говорить о контрацепции с партнером или партнершей. Не бойтесь отказать в половом акте, если ваш партнер не хочет воспользоваться презервативом в отличие от вас. Когда речь идет о здоровье, нет неудобных тем", – резюмировала Супрун.

Отметим, что свои советы бывшая и.о. министра здравоохранения проиллюстрировала фотографией лидеров ОПХЖ Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича.

Как ранее сообщал Фокус:

В ПЦУ напомнили, что в православной церкви День святого Валентина празднуется 12 августа. При этом сам святой не имеет никакого отношения к современному дню всех влюбленных.