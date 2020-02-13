В Белой Церкви идет эвакуация многоквартирного дома из-за найденного в подвале тротила

Опасную находку нашли новые жильцы

В Белой Церкви полиция проводит эвакуацию жителей пятиэтажного дома из-за найденного в подвале тротила. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области в Facebook.

Правоохранители сообщили, что опасную находку нашли новые жильцы. По предварительным данным, тротил мог принадлежать покойному местному жителю.

"Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек жителей 70 квартир многоквартирного дома. Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Газоснабжение жилого дома временно отключено.

"На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива. Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию из подвального помещения тротила", – сообщили в полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

В городе Белая Церковь киевской области 13-летний подросток позвонил в полицию и сообщил о минировании школы, при этом, не сказав какой именно. Правоохранителям пришлось оперативно проверять все учебные заведения на безопасность.