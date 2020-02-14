Коронавирус и ОРВИ: украинцы массово скупают защитные маски. Транспорт дезинфицируют чаще
2020-02-14 20:28:43
Правительство уже попросило производителей масок временно прекратить экспорт их продукции из Украины
В Киеве, в связи с распростренением сезонных заболеваний и из опасений перед приходом коронавируса, повышенный спрос на защитные маски.
Об этом говорится в сюжете Сегодня.
В аптеках маски – уже дефицитный товар. По настоянию руководства киевского метрополитена, их носят все сотрудники столичной "подземки".
В Минздраве успокаивают: масок сейчас хватает во всех больницах Украины. Тем не менее, правительство уже попросило производителей временно прекратить их экспорт за рубеж.
"Мы обратились к таможенной службе, чтобы они просмотрели динамику экспорта из Украины. В первую очередь, мы хотим, чтобы украинцы были защищены", – говорит замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
Между тем, сотрудники метро не только ходят в масках, а еще и чаще обеззараживают вагоны: если обычно дезинфекцию проводят раз в неделю, то сейчас такие меры применяют каждый день.
Дезинфицируют и другой общественный транспорт – троллейбусы и автобусы.
Тем не менее, врачи говорят, что специфической дезинфекции против вирусов, в т.ч. и коронавируса, в Украине нет и поэтому советуют пожилым людям, беременным и детям избегать общественного транспорта хотя бы в часы пик.
Ранее меры предосторожности приняли в "Укрпочте": компания временно перестала отправлять все виды посылок в Китай.
Как ранее сообщал Фокус:
- С начала эпидемиологического сезона от осложнений гриппа скончались 11 человек.
- 20 января в Донецкой, Тернопольской и Кировоградской областях из-за гриппа и ОРВИ городские власти начали закрывать школы на карантин.
- В Минздраве прогнозировали два пика заболеваемости гриппом: первый – в декабре, а второй – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.