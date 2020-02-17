Новое Госагентство по спорту возглавит президент украинской федерации каратэ, – Бородянский

2020-02-17 13:47:08

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В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что вскоре появится новое Государственное агентство спорта, которое возглавит президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Об этом министр написал у себя в Telegram-канале. 

"Вскоре должно появиться новосозданное Государственное агентство спорта и определен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик МКМС (Министерство культуры, молодежи и спорта )",  – отметил Бородянский. 

Министр выделил главные приоритеты нового Госагентсва, среди которых:

  • качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
  • реформа спорта;
  • подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, (пройдут в этом году в Киеве);
  • обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
  • строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
  • строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра «Конча-Заспа»;
  • создание системы соревнований школьных и студенческих лиг;
  • реализация проекта «деньги ходят за ребенком» в детско-юношеских спортивных школах с пилотом в Мариуполе;
  • диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Напомним, в Офисе Президента хотят реорганизовать Министерство культуры, молодежи и спорта, забрав у министра культуры Владимира Бородянского спортивные вопросы.

Одним из кандидатов на должность главы нового Госагенства рассматривался легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский.

Как ранее сообщал Фокус:

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