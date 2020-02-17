Новое Госагентство по спорту возглавит президент украинской федерации каратэ, – Бородянский

В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что вскоре появится новое Государственное агентство спорта, которое возглавит президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Об этом министр написал у себя в Telegram-канале.

"Вскоре должно появиться новосозданное Государственное агентство спорта и определен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик МКМС (Министерство культуры, молодежи и спорта )", – отметил Бородянский.

Министр выделил главные приоритеты нового Госагентсва, среди которых:

качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;

реформа спорта;

подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, (пройдут в этом году в Киеве);

обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;

строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;

строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра «Конча-Заспа»;

создание системы соревнований школьных и студенческих лиг;

реализация проекта «деньги ходят за ребенком» в детско-юношеских спортивных школах с пилотом в Мариуполе;

диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Напомним, в Офисе Президента хотят реорганизовать Министерство культуры, молодежи и спорта, забрав у министра культуры Владимира Бородянского спортивные вопросы.

Одним из кандидатов на должность главы нового Госагенства рассматривался легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский поставил премьер-министру Алексею Гончаруку задачу укрепить правительство путем проведения кадровых изменений.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным.

Он также заявил, что украинские спортсмены ради борьбы за медали вынуждены принимать участие в мировых первенствах, в том числе и на территории государства-агрессора России.