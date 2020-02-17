В Киеве начали сбор подписей за снос памятника Ватутину

Собрано уже более 830 подписей в поддержку сноса монумента

На сайте Киевского городского совета начат сбор подписей за снос памятника генералу СССР Николаю Ватутину.

"По состоянию на сегодня в Мариинском парке, что расположен перед Верховной Радой Украины, до сих пор есть памятник одному из оккупантов и украиноненавистников", – говорится в петиции.

Авторы петиции подчеркивают, что монумент не раз становился объектом, против которого проводились многочисленные акции различными патриотическими организациями.

По состоянию на понедельник, 17 февраля, собрано более 830 подписей в поддержку сноса монумента.

В то же время авторы петиции подчеркнули, что под постаментом может находиться могила Ватутина, поэтому демонтаж должен пройти цивилизованным способом с последующим перезахоронением останков генерала на кладбище.

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Напомним, что 21 мая 2015 года вступил в силу пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим.

В октябре-2015 Украинский институт национальной памяти (УИНП) обнародовал список из 520 человек, чья деятельность подпадает под действие законов о декоммунизации. Названия улиц и другие топонимы в их честь должны были изменены до 21 ноября 2015 года. В него вошли лица, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик. Сотрудники ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, а также деятели октябрьского переворота 1917 года. Те, кто устанавливал советскую власть в Украине, преследовал участников борьбы за независимость Украины в 20 веке

В июле 2019-го Конституционный Суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

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